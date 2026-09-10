La Bourse de Paris se redresse légèrement avant les commentaires de la BCE

Les marchés boursiers mondiaux sont parvenus mercredi à battre quelques records ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris se relevait jeudi de son lourd recul de la veille, dans l'attente des commentaires de la Banque centrale européenne (BCE) sur l'inflation et d'un premier indicateur américain sur la hausse des prix.

Vers 11H00, l'indice CAC 40 continuait de gagner 6,30 points, à 8162,97 points (+0,08%).

Mercredi, l'indice phare de la Bourse de Paris avait perdu près de 2% (-1,94%) de sa valeur sous la pression conjuguée de la remontée du pétrole, à plus de 100 dollars le baril, et de la remontée des taux d'intérêt qui anticipent la décision de la BCE.

Jeudi vers 11H00, le baril de Brent reprenait sa hausse après un bref répit, à 102,08 dollars le baril (+0,86%), sur la même tendance que le WTI américain (+0,96%, à 96,97 dollars).

Les investisseurs attendaient la réunion en début d'après-midi de la BCE, qui va selon toute probabilité relever son taux de dépôt de 0,25 point de pourcentage, à 2,5%, de l'avis des analystes.

"Cette décision étant entièrement intégrée par le marché, le véritable événement sera la conférence de presse de la présidente Lagarde et le ton de sa +forward guidance+ (prévision macro-économique)", relèvent les analystes de Natixis.

"Lors de la conférence de presse qui suivra, les investisseurs chercheront à déceler la probabilité de nouvelles mesures de resserrement monétaire encore cette année, mais aussi l’an prochain", analyse à Francfort Andreas Lipkow de CMC Markets.

"Selon leur interprétation, c’est probablement aussi la direction du DAX qui se décidera pour les heures de cotation restantes cette semaine", ajoute-t-il - une remarque qui vaut aussi pour le CAC 40 à Paris.

"Christine Lagarde pourrait-elle surprendre le marché et relativiser la perspective de hausses de taux successives pour la BCE ?", s'interroge piur sa part Kathleen Brooks.

En attendant, les taux d'intérêt à long terme restaient très hauts sur le marché obligataire. Les obligations françaises à dix ans affichent toujours un rendement de 4,34% sur dix ans.

Ces taux pèsent sur le marché des actions, le financement de la dette de l'Etat, le coût du crédit pour les entreprises et les taux immobiliers, qui commencent à remonter.

Dans le détail, 22 des 40 valeurs du CAC étaient en hausse à commencer par Orange (+1,25% à 15,40 euros) et TotalEnergies comme à chaque poussée des prix du pétrole (+0,75% à 78,80 euros).

Pernod-Ricard enregistrait le plus fort mouvement de vente (-1,60% à 59,08 euros). L'Oreal reculait (-0,96% à 378,05 euros) tout comme LVMH (-0,36% à 409,75 euros).

Ces deux dernières valeurs se disputent la place de la première capitalisation au CAC 40 (203,41 milliards d'euros pour LVMH contre 203,31 milliards d'euros pour L'Oréal).

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