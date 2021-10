La Bourse de Paris se prépare à une avalanche de résultats et à la BCE

La Bourse de Paris est attendue proche de l'équilibre jeudi, ne se positionnant pas encore avant une séance marquée par une avalanche de résultats d'entreprises et une réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 prenait 0,06% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait terminé en repli de 0,19% à 6.753,52 points.

"Peu de choses dans les mouvements des prix suggéraient que les baisses étaient autre chose qu'une brève pause dans la hausse générale" des marchés européens, nuance Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

La tendance haussière a été initiée et soutenue par les publications des entreprises depuis deux semaines, avec des résultats meilleurs qu'attendu et avec un impact moindre que redouté des pénuries et de l'inflation sur les résultats.

Encore jeudi, les investisseurs vont devoir analyser de nombreux résultats en Europe (Unicredit, Nokia, Volkswagen...), dans le monde (Amazon, Apple, Samsung Electronics, Sony...) ou à Paris (Airbus, Stellantis, TotalEnergies, Sanofi...)

Entre tous ces résultats, les enjeux macro-économiques, comme la persistance de l'inflation et le ralentissement de la croissance, reviennent aussi sur le devant, avec les réunions de nombreuses banques centrales.

La Banque centrale du Japon a abaissé ses prévisions économiques pour 2021/22 tout en gardant ses conditions monétaires inchangées, alors que l'institution brésilienne a relevé son taux directeur de 1,5 point, à 7,75%. La Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud avaient déjà fait de même depuis la rentrée.

En début d'après-midi, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, tient une conférence de presse pour expliquer les décisions du comité monétaire.

L'envolée de l'inflation sera au coeur des débats, mais ne devrait pas faire dévier la BCE de son cap, renvoyant à décembre le début de normalisation progressive de la politique monétaire.

Aux Etats-Unis, les investisseurs s'impatientent de voir le vote des plans de dépense de Joe Biden au Congrès, que le président souhaitait acter avant son départ pour l'Europe au cours de la journée. Sur le plan géopolitique, les rapports avec la Chine se tendent aussi, sur les télécommunications, avec Taiwan, ou avec la confirmation par le Pentagone du test d'un missile hypersonique par la Chine.

Parmi les valeurs à suivre

TotalEnergies a annoncé un bénéfice net multiplié par 23 sur un an, à 4,6 milliards de dollars au troisième trimestre, profitant à plein de la remontée des cours des hydrocarbures, en particulier de la flambée du gaz.

Airbus a publié un bénéfice net de 404 millions d'euros au troisième trimestre traduisant la reprise progressive de ses activités, ce qui le conduit à revoir à nouveau à la hausse ses prévisions pour l'année. Mercredi, son concurrent américain Boeing avait annoncé une perte nette de 132 millions de dollars et fini en baisse de 1,53% à Wall Street.

Le constructeur automobile Stellantis a été durement touché par la pénurie de semi-conducteurs et a produit environ 600.000 véhicules de moins que prévu (-30%) au troisième trimestre.

Le champion français du logiciel Dassault Systèmes a de nouveau relevé ses prévisions pour l'année en termes de rentabilité, porté par d'excellents résultats commerciaux et opérationnels au troisième trimestre.

Le géant pharmaceutique français Sanofi a aussi revu à la hausse ses perspectives 2021, soutenu par son médicament phare Dupixent et par les vaccins.

CNP Assurance: la cotation du groupe avait été suspendue mercredi et va reprendre après l'annonce jeudi matin par la Banque Postale d'un protocole d'accord signé avec le groupe BPCE pour lui racheter sa part dans CNP, afin de retirer par la suite le groupe de la Bourse de Paris.

Le géant français de l'hôtellerie Accor a fait état mercredi d'une rentabilité en nette amélioration au troisième trimestre, grâce à un regain du tourisme de loisirs l'été dernier, mais aussi d'affaires à l'automne.

