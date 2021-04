La Bourse de Paris se prépare à ouvrir stable pour finir la semaine

La Bourse de Paris devrait ouvrir stable vendredi, et rester prudente après la publication d'une première estimation du PIB français au premier trimestre et en attendant une salve d'indicateurs économiques de la zone euro.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 0,09% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, il avait fini quasi stable (-0,07%), malgré un plus haut depuis 2000 atteint en séance.

"L'ouverture en Europe s'annonce négative en cette fin de semaine et de mois, les marchés asiatiques ont reculé dans le sillage des chiffres plutôt mitigés de l'indice PMI chinois, qui a vu l'activité manufacturière et des services s'affaiblir plus que prévu en avril", explique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

En France, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,4%, selon une première estimation publiée vendredi, un rebond après la récession record de 2020 qui reste toutefois "limité" pour l'Institut national de la statistique. Le PIB se situe encore 4,4% sous son niveau de fin 2019.

De plus, les dépenses de consommation des ménages français ont "nettement" diminué, de 1,1%, en mars par rapport à février à cause des mesures de confinement et de la fermeture des magasins "non essentiels" dans 19 départements.

La veille, la Bourse de New York a fini en hausse, portée par les résultats des géants américains de la tech Apple et Facebook qui dépassé les prévisions. Après la clôture, Amazon a également pulvérisé les attentes, concluant une nouvelle saison des résultats excellente pour les Gafa.

Les marchés européens, après avoir bien commencé la journée, avaient fini dans le rouge jeudi, un "changement de tendance" qui "semble avoir coïncidé avec la redescente des rendements américains à 10 ans depuis leur propre pic de la journée à 1,686%", analyse Michael Hewson.

Juste avant l'ouverture du marché, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation en France pour le mois de mars, ainsi que la construction de logements.

Plus tard dans la journée, des estimations du PIB au premier trimestre de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, et de la zone euro seront publiées, ainsi que l'inflation au mois d'avril et le taux de chômage de la zone euro en mars.

Les revenus et dépenses des ménages américains en mars et la confiance des consommateurs en avril seront publiés aux Etats-Unis.

Valeurs à suivre

BNP Paribas : la banque a fait état d'un fort rebond de son bénéfice net au premier trimestre, grâce à des provisions pour risques moindres qu'il y a un an.

Safran : le motoriste et équipementier aéronautique a publié un chiffre d'affaires en baisse de 37,9% au premier trimestre, toujours pénalisé par l'impact de la pandémie sur l'aviation.

Saint-Gobain : le géant français de matériaux a connu une forte croissance des ventes au premier trimestre 2021 grâce à la reprise des marchés clé de la rénovation de bâtiments en Europe et de la construction neuve en Asie et en Amérique.

Imerys : le groupe de minéraux industriels a vu son bénéfice net augmenter de près de 64% à 72 millions d'euros au premier trimestre.

jvi/pn/spi