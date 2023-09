La Bourse de Paris se prépare à la réunion de la Banque centrale européenne

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait en légère baisse de 0,18% dans les premiers échanges jeudi, attendant la réunion de la Banque centrale européenne dont les conclusions sont encore incertaines aux yeux des investisseurs.

L'indice vedette CAC 40 baissait de 12,98 points à 7.209,59 points vers 09H30. Mercredi, il avait terminé en baisse de 0,42%.

L'évènement du jour pour les investisseurs en Europe est la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), dont les conclusions seront rendues à 14H15.

"De manière inhabituelle, l'incertitude règne quant à savoir si elle procédera à une nouvelle hausse aujourd'hui ou si elle interrompra le cycle des hausses après une série de neuf hausses consécutives", écrivent les analystes de Deutsche Bank.

Si l'inflation demeure bien au-delà de la cible de l'institution, avec des prix hors énergies et alimentation qui montrent peu de signe d'essoufflement, "les dernières données montrent de plus en plus que le resserrement de la politique monétaire se transmet, ce qui plaide en faveur d'une pause", poursuivent-ils.

La BCE va également publier ses nouvelles projections de croissance et d'inflation.

En juin, ces prévisions voyaient l'inflation à 5,4% en 2023, 3,0% en 2024 et 2,2% en 2025, mais la tendance pourrait changer avec la remontée lors des dernières semaines des prix du pétrole, avec le Brent qui approchait les 92,50 dollars le baril jeudi au moment de l'ouverture de la Bourse de Paris.

Mais l'évènement le plus médiatique sera l'introduction en Bourse du concepteur britannique de puces électroniques Arm. L'entreprise a arrêté mercredi à 51 dollars le prix unitaire du titre, soit une valorisation de 52 milliards de dollars.

TotalEnergies regarde le Suriname

TotalEnergies (+0,65% à 61,65 euros) va lancer des études de développement pour un grand projet pétrolier de neuf milliards de dollars et de 200.000 barils/jour au large du Suriname, avec "pour objectif" de prendre une décision finale d'investissement "fin 2024", a annoncé son PDG Patrick Pouyanné à Paramaribo, la capitale du pays.

Ipsos sonde plus profond

Ipsos (-0,48% à 45,82 euros), spécialiste français des études et sondages, a révisé jeudi légèrement à la baisse ses ambitions de croissance pour l'année. L'entreprise vise désormais une croissance organique de ses activités comprise entre 3% et 4%, contre "autour de 5%" auparavant.

L'entreprise attribue le ralentissement à "un retour des niveaux d'activités pré-pandémiques" des grands clients de la tech ainsi qu'à l'activité inférieure aux attentes en Chine. L'objectif de marge opérationnelle, autour de 13%, reste inchangé.

