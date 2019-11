La Bourse de Paris se ménage avant un jour férié aux Etats-Unis (-0,05%)

Salle de contrôle d'Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris, à La Défense, le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a clôturé juste au-dessous de l'équilibre mercredi (-0,05%), évitant de s'exposer à la veille de la fête américaine de Thanksgiving où les marchés américains seront fermés.

L'indice CAC 40 a reculé de 2,78 points à 5.926,84 points, dans un volume d'échanges faible de 2,8 milliards d'euros. La veille, il avait déjà fini proche de l'équilibre (+0,08%).

"Les marchés actions en Europe et aux États-Unis n'ont pas trop bougé aujourd'hui et Thanksgiving explique l'attentisme", a estimé auprès de l'AFP Guilhem Savry, un gérant d'Unigestion.

A l'occasion de cette fête, Wall Street sera fermée toute la journée jeudi et une demi-journée vendredi, privant les places européennes de leur boussole américaine.

"Les quelques statistiques du jour n'ont pas eu d'impact marqué, même si elles confirment le fait que la récession s'est atténuée, ce qui va dans le sens du discours de la Fed", a également souligné M. Savry.

La croissance de l'économie américaine s'est avérée en effet plus solide que prévu au 3e trimestre et a été révisée en hausse, à 2,1% en rythme annuel, surprenant les analystes, selon une nouvelle estimation du gouvernement publiée mercredi.

La consommation, locomotive traditionnelle de la croissance puisqu'elle représente 70% du Produit intérieur brut (PIB) américain, est restée soutenue.

Les commandes de biens durables aux États-Unis ont également légèrement rebondi en octobre contrairement aux attentes.

"Les investisseurs attendent par ailleurs, selon M. Savry, des nouvelles de la signature de l'accord partiel commercial entre la Chine et les États-Unis. Si cela ne se concrétise pas d'ici la fin de l'année, il y a un risque de déception, mais ce n'est pas notre scénario principal".

A l'inverse, "un accord officiel pourrait permettre aux indices d'aller plus haut, en améliorant la visibilité et la confiance des entreprises" et débloquer leurs investissements, a observé l'expert.

Sur ce dossier, la journée n'a pas apporté de nouveautés. Négociateurs chinois et américains se sont parlé mardi et sont convenus de rester en contact afin de parvenir à "un accord préliminaire" dans la guerre commerciale qui oppose les deux puissances depuis près de dix ans, selon l'agence Chine nouvelle.

- Capgemini fragilisé -

Sur le front des valeurs, Capgemini a fermé la marché sur l'indice CAC 40 (-1,91% à 107,90 euros). Le PDG du groupe, Paul Hermelin, a demandé mercredi au fonds spéculatif Elliott de "laisser les marchés décider" si le prix proposé par son groupe pour son OPA amicale sur Altran, fixé à 14 euros par titre, était suffisant ou non.

Pierre et Vacances-Center Parcs (PVCP) a progressé de 4,07% à 15,86 euros, profitant de la réduction de sa perte nette annuelle.

M6 (-1,43% à 15,80 euros) et TF1 (+0,27% à 7,30 euros) n'ont guère profité de l'annonce mercredi de l'acquisition auprès de l'UEFA des droits de retransmission en France de l'Euro-2020 de football.

Pernod Ricard a gagné 0,63% à 167 euros, après avoir annoncé engager une "coopération stratégique" avec le géant chinois des spiritueux Wuliangye, l'un des principaux producteurs de "baijiu", un alcool blanc emblème national en Chine et que le français contribuera à distribuer en Asie.

Euronext CAC40

abx/ak/eb