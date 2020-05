La Bourse de Paris se hisse (+1,76%) au-dessus des 4.700 points

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé de nouveau en forte hausse (+1,76%) jeudi, continuant de croire à une reprise rapide de l'économie des deux côtés de l'Atlantique, un sentiment conforté par l'annonce du plan de relance européen mercredi.

L'indice CAC 40 a avancé de 82,65 points à 4.771,39 points, dans un volume d'échanges élevé de 4,3 milliards d'euros. La veille, il avait déjà fini nettement dans le vert (+1,79%). Il connaît une progression de plus de 7% depuis lundi.

L'indice "semble vouloir s'installer au-dessus des 4.700 points, battant les plus hauts du mois d'avril, ce qui est quelque chose de positif, même si la situation est un peu plus hésitante côté américain", relève auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.

"Le moral est plutôt bon depuis le début de la semaine sur les marchés", avec pour principal facteur "l'optimisme autour du déconfinement et la réouverture des économies, notamment aux Etats-Unis", explique-t-il.

L'autre élément porteur, ce sont "les annonces qui ont été faites par la Commission européenne (mercredi) et ce plan de relance qui est plutôt bien accueilli par le marché", complète M. Tuéni.

L'exécutif européen a proposé un plan de relance de 750 milliards d'euros --500 milliards de subventions non remboursables et 250 milliards de prêts-- pour stimuler les économies des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences.

Enfin, si Wall Street se montre plus circonspecte face "aux tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine qui atteignent encore un niveau supérieur, côté européen on arrive pour le moment à complètement les ignorer, ce qui est aussi un signe que le mouvement (haussier) a l'air d'être assez fort", juge-t-il.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a estimé jeudi que la décision prise mercredi par les Etats-Unis de révoquer le statut spécial accordé à Hong Kong en raison de l'érosion des libertés dans l'ex-colonie britannique était "barbare".

- Le luxe en forme -

Du côté des indicateurs, le taux d'inflation en Allemagne a de nouveau décéléré en mai, retombant à 0,6% sur un an soit son plus bas niveau depuis 2016, selon l'institut de statistiques Destatis.

Aux Etats-Unis, le nombre total de chômeurs indemnisés a baissé pour la première fois depuis le début de la crise, tandis que 2,12 millions de personnes se sont de nouveau inscrites au chômage la semaine passée, selon le département du Travail.

Les commandes de biens durables y ont de leur côté reculé de 17,2% en avril, enregistrant un deuxième mois d'affilée de forte baisse.

Outre-Atlantique toujours, les promesses de ventes de logements ont chuté de 21,8% en avril sur un mois, une baisse bien plus forte que ne la prévoyaient les analystes, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

En matière de valeurs, le luxe a tiré la cote: Hermès a gagné 4,86% à 746,60 euros, LVMH 3,46% à 386,80 euros et Kering a pris 2,86% à 480,95 euros.

Les titres technologiques, chahutés mercredi dans le sillage de leurs homologues américaines, ont aussi repris du poil de la bête. Capgemini a gagné 3,04% à 92,80 euros et STMicroelectronics 2,07% à 22,21 euros.

TF1 (+4,70% à 5,15 euros) et M6 (+6,40% à 10,64 euros) ont profité d'un relèvement de leur recommandation à "surpondérer" par JPMorgan.

