La Bourse de Paris se dirige vers une ouverture en hausse

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert vendredi, au lendemain d'une dixième hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE), les investisseurs retenant principalement que l'institution pourrait être arrivée au pic de sa politique de resserrement monétaire.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,76% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, il avait bondi de 1,19%, lui permettant un gain hebdomadaire de 0,94% jusque-là.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la clôture de New York" et au lendemain de la dixième hausse des taux de la BCE "qui pourrait bien s'avérer être la dernière de l'année", estime John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"Comme envisagé, la remontée de 25 points de base des taux de la BCE se présente comme le point final du cycle de hausses des taux. C'est en tout cas ce que signale de manière on ne peut plus claire le communiqué officiel", jugent également les analystes de Riches Flores Research.

La hausse cumulée des taux au cours des quatorze derniers mois atteint désormais 4,50 points de pourcentage, à 4,00%, un choc inédit pour la zone euro.

En effet, la BCE a indiqué dans son communiqué que son "conseil des gouverneurs considère que les taux d'intérêt directeurs de la BCE ont atteint des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement au retour au plus tôt de l'inflation au niveau de l'objectif".

"Enfin, les investisseurs saluent aussi des statistiques économiques chinoises meilleures qu'attendues", ajoute John Plassard.

Les ventes au détail en Chine, principal indicateur de la consommation des ménages, ont en effet progressé le mois dernier de 4,6% sur un an, selon des chiffres officiels du Bureau national des statistiques (BNS). Il s'agit de sa première accélération depuis juin et de sa plus forte progression depuis mai.

Autre indicateur, la production industrielle a fortement accéléré en août (+4,5% sur un an). Ce rythme est bien plus rapide qu'en juillet (+3,7%) et supérieur aux anticipations d'analystes (+3,9%).

Les investisseurs se tourneront vendredi vers la publication des "chiffres de la production industrielle en Chine, qu'il faudra analyser tout comme la croissance des salaires en zone euro au deuxième trimestre et le sentiment du consommateur en septembre de l'université du Michigan", liste John Plassard.

Parmi les valeurs à suivre

Nexity: le premier promoteur immobilier français a annoncé jeudi le lancement d'un contrat d'assurance vie en partenariat avec le groupe Suravenir, poursuivant sa stratégie de diversification pour faire face à la crise de l'immobilier neuf.

Savencia: le bénéfice net du fromager Savencia Fromage & Dairy (Tartare, Caprice des Dieux) a baissé de 28% sur un an au premier trimestre, passant de 71 à 51 millions d'euros, pénalisé par la baisse des cours mondiaux des ingrédients laitiers industriels qu'il vend aussi.