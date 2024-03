La Bourse de Paris sans grand mouvement, LVMH tire vers le bas

Siège d'Euronext à La Defense ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris recule de 0,24% vendredi matin, tirée vers le bas par un repli de sa plus grosse capitalisation, LVMH, tandis que les investisseurs continuent de digérer les nouvelles de la semaine.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 19,54 points à 8.160,18 points vers 09H45. Jeudi, il a progressé de 0,22% à 8.179,72 points mais son accélération en début de séance lui avait permis d'atteindre 8.229,25 points, nouveau record en séance.

Les trois indices de la Bourse de New York ont aussi accroché de nouveaux records jeudi après ceux de la veille, propulsés par un ton plus optimiste de la Réserve fédérale (Fed) sur l'évolution de l'inflation.

Cette semaine, les réunions de banques centrales se sont enchaînées: Réserve fédérale américaine, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, Banque nationale suisse, Banque de Norvège.

Si la Banque nationale suisse est la seule à avoir abaissé ses taux, les autres institutions monétaires ont indiqué qu'une réduction des coûts d'emprunt était pour bientôt.

"Hier, la baisse des taux d'intérêt de la Banque nationale suisse a donné une nouvelle impulsion", rappelle Andreas Lipkow, analyste indépendant, qui ajoute que "les choses se calment, car la saison des rapports touche lentement à sa fin".

Quant à la Fed, elle "a rassuré les marchés car, comme nous l'anticipions, elle n'a pas changé sa posture malgré les chiffres d'inflation plus forts qu'attendu depuis le début de l'année et continue d'anticiper des baisses de taux courant 2024", commente Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBPAM.

Dans le même temps, des indicateurs économiques ont montré des faiblesses en Allemagne et en France, mais une robustesse de l'économie américaine.

L'agenda de vendredi est peu fourni, avec quelques indicateurs au Royaume-Uni et en Allemagne, ainsi qu'un discours du chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE) Philip Lane sur l'inflation et la politique monétaire.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat français à dix ans tombait à 2,83% vers 09H45, contre 2,85% à la clôture de jeudi.

LVMH bouscule sa direction

Le groupe de luxe LVMH a annoncé jeudi le départ de son directeur général délégué, Toni Belloni, numéro deux du groupe après le PDG Bernard Arnault. Ses fonctions seront assurées par Stéphane Bianchi, actuel patron de la division montres et joaillerie.

Son action reculait vendredi de 2,43% à 827,30 euros.

Euronext CAC40