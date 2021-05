La Bourse de Paris s'oriente vers une ouverture en hausse

La Bourse de Paris devrait rattraper ses pertes de la veille et ouvrir en hausse mercredi, à l'entame d'une séance où les investisseurs verront la publication de nouveaux indicateurs économiques.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 grimpait de 0,66% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, il avait fini en baisse de 0,89%.

Wall Street a également clôturé en baisse mardi, plombée par le repli des valeurs technologiques, sensibles aux craintes de surchauffe de l'économie.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin sur un rebond technique et malgré un nouveau +sell-off+ des valeurs technologiques et des craintes que les taux pourraient être remontés plus tôt que prévu après les propos de Janet Yellen", anticipe John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

L'ancienne patronne de la Fed et désormais secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a jugé mardi qu'il faudra peut-être "augmenter un peu les taux d'intérêt pour que l'économie ne surchauffe pas".

En dépit d'une saison de résultats solides, la prudence ressurgit sur les marchés en raison des inquiétudes liées au risque d'inflation.

A l'agenda du jour, l'indicateur PMI sur l'activité des services et du secteur privé sera publié pour les Etats-Unis, la zone euro et la France. Les investisseurs prendront également connaissance de chiffres sur les créations d'emplois dans le secteur privés en avril aux Etats-Unis.

A l'échelle européenne, la Commission européenne présentera en milieu de journée sa stratégie industrielle pour l'Europe et le chef économiste de la Banque centrale européenne prononcera un discours dans l'après-midi.

Valeurs à suivre

Stellantis : la pénurie mondiale de semi-conducteurs a empêché le groupe automobile de produire 190.000 véhicules au premier trimestre, qui a été contraint comme ses concurrents d'arrêter temporairement des usines.

Alstom : le groupe canadien Bombardier a annoncé son intention de vendre sa participation restante (3,1% du capital) dans le groupe français Alstom qu'il avait obtenue en lui cédant en janvier ses activités ferroviaires.

Axa : l'assureur a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 3% au premier trimestre, par rapport à 2020.

Veolia : le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets a retrouvé au premier trimestre un rythme de croissance d'avant la crise sanitaire, avec un chiffre d'affaires supérieur également à 2019.

Orpea : le numéro deux français du secteur des maisons de retraite et des cliniques privées a vu son chiffre d'affaires légèrement progresser au premier trimestre et confirme ses objectifs annuels.

jvi/kd/nth