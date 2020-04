La Bourse de Paris revient à davantage de prudence avant la BCE (-0,06%)

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris revenait à davantage de prudence jeudi à la mi-journée (-0,06%) avant une réunion de la BCE, les investisseurs prenant en outre quelques bénéfices au terme d'une semaine très positive.

A 12H39 (10H39 GMT), l'indice CAC 40 perdait 2,63 points à 4.668,48 points. La veille, il avait fini en hausse de 2,22%.

La cote parisienne a débuté dans le vert mais s'est essoufflée au cours de la matinée.

De son côté, Wall Street devrait ouvrir en légère hausse. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average montait de 0,27%, l'indice élargi S&P 500 de 0,06% et celui du Nasdaq, à forte coloration technologique de 0,43%.

Les actions en Europe sont un peu plus fragiles "alors que certains investisseurs profitent des gains importants d'hier pour prendre des bénéfices", a souligné David Madden, un analyste de CMC Markets.

Mais selon lui, il s'agit juste d'une petite respiration car "les gens sont optimistes sur le fait que les gouvernement avancent en direction d'un allègement des confinements".

L'annonce de résultats encourageants par la biotech Gilead Sciences contre la pandémie, et ce même si des experts préviennent que les résultats intégraux n'ont pas encore été publiés, tout comme la détermination affichée par la Fed, ont largement alimenté l'optimisme mercredi sur les marchés.

La banque centrale américaine a promis mercredi, à l'issue d'une réunion de deux jours, de faire tout ce qu'elle pourrait pour sauver l'économie américaine, appelée à plonger dans les mois à venir, mettant fin à plus d'une décennie de croissance.

Aujourd'hui, c'est "la BCE qui est le rendez-vous le plus important de la journée. L'institution francfortoise ne devrait pas toucher aux taux directeurs, mais certains observateurs espèrent de nouvelles mesures afin de contrecarrer les hésitations des dirigeants européens sur le plan de relance", a estimé Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Après sa série de mesures exceptionnelles face à la pandémie de coronavirus, l'institution devrait se dire prête jeudi à aller plus loin, tout en exhortant les gouvernements à trouver une réponse commune.

L'agenda des indicateurs est très fourni. En Chine, l'activité manufacturière s'est tassée en avril après un rebond surprise le mois précédent.

Le PIB de la France s'est contracté de 5,8% au premier trimestre en raison du confinement et celui de la zone euro a reculé de 3,8% au premier trimestre, son repli le plus important depuis la création de la monnaie unique en 1999.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis, très surveillées depuis le début de la crise, étaient encore attendues.

- Les banques dans le rouge -

Côté valeurs, les publications continuaient à se suivre en ordre serré.

Airbus restait comme la veille en tête de l'indice CAC 40 (+3,65% à 60,52 euros) au lendemain de résultats qui ont globalement rassuré malgré les pertes.

Safran gagnait 1,01% à 88,18 euros. Le groupe a publié un chiffre d'affaires en baisse de 6,9% au premier trimestre, affecté depuis mars par la crise du secteur aérien due à la pandémie.

A l'autre extrémité, Société Générale perdait 5,63% à 14,73 euros. La banque a annoncé une perte de 326 millions d'euros, plombée par sa banque de financement et d'investissement et des provisions de plus de 550 millions d'euros pour faire face au coronavirus et à "deux dossiers exceptionnels de fraudes".

Le reste du secteur souffrait aussi, Crédit Agricole reculait de 3,18% à 7,50 euros et BNP Paribas 3,21% à 29,72 euros.

Amundi refluait de 1,63% à 63,45 euros. Le gestionnaire d'actifs a vu son bénéfice net reculer de 17,8% au premier trimestre 2020, lesté par les effets négatifs de la crise sanitaire.

Orange gagnait 1,29% à 11,35 euros, soutenu par un chiffre d'affaires en augmentation de 1% au premier trimestre.

Suez s'élevait de 1,13%à 10,71 euros à la faveur d'un chiffre d'affaires stable en dépit de la crise.

Euronext CAC40

abx/jug/spi