La Bourse de Paris retrouve un peu de confiance dans l'activité économique

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris montait de 1,17% lundi dans les premiers échanges, portée par les valeurs cycliques, signe du regain d'appétit des investisseurs pour le risque depuis vendredi.

L'indice vedette CAC 40 prenait 70,47 points à 6.106,47 points vers 09H45. Vendredi, il avait décollé de 2,04%, permettant de terminer la semaine à l'équilibre (+0,05%).

Après des signaux meilleurs qu'attendu vendredi sur la croissance et l'inflation aux États-Unis, les investisseurs reprenaient un peu plus position vers les actifs risqués, comme les actions, et notamment les valeurs les plus dépendantes aux cycles économiques.

"Les données macroéconomiques (américaines) ne confirment pas encore une récession. Cela rend possible une reprise des cours à tout moment, car l'ensemble du marché s'est concentré sur les craintes d'une récession imminente au cours des deux dernières semaines", note Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Mais d'autres observateurs financiers, comme Jeffrey Halley d'Oanda, restent prudents, soulignant que le mouvement pourrait n'être qu'un nouvel épisode d'un "bear market rally", un rebond notable mais pas durable dans une plus longue séquence baissière pour les marchés.

Le CAC 40 est en recul d'environ 15% par rapport à son niveau du 1er janvier.

Les investisseurs se préparent à la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, qui doit préciser son outil pour limiter la divergence des taux d'intérêt entre les pays de la zone euro, mais surtout monter pour la première fois en plus de 10 ans ses taux directeurs.

Jeudi est également la date à laquelle le gazoduc NordStream 1 doit être remis en fonctionnement par la Russie, même si la reprise des livraisons de gaz n'est pas considérée comme acquise par les analystes dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Enfin, la saison des résultats va débuter pour la Bourse de Paris, même si peu d'entreprises du CAC 40 sont encore concernées cette semaine.

Banques et auto en tête

Les valeurs les plus sensibles aux cycles économiques, comme l'automobile ou la banque, étaient de nouveau recherchées par les investisseurs.

BNP Paribas prenait 2,04% à 42,44 euros, Société Générale 1,96% à 19,88 euros et Crédit Agricole 1,82% à 8,39 euros.

Stellantis (+1,91% à 12,19 euros) et Renault (+1,48% à 24,63 euros) étaient aussi dynamiques.

Horizon dégagé pour Airbus ?

L'américain Boeing a estimé dimanche que le nombre d'appareils dans le monde devrait grimper de 82% au cours de 20 prochaines années. L'action de son concurrent européen Airbus montait de 1,27% à 105,04 euros.