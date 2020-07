La Bourse de Paris reste sous pression (-1,11%) à mi-séance

La Bourse de Paris restait tourmentée (-1,11%) vendredi à mi-séance par la dégradation continue des relations sino-américaines qui éclipsait un indicateur encourageant pour l'Europe et l'actualité des entreprises.

A 13H08 (11H08 GMT), l'indice CAC 40 reculait de 55,95 points à 4.977,81 points. La veille, il avait fini sur une note hésitante (-0,07%).

La place parisienne a ouvert en nette baisse jusqu'à perdre plus de 2% en milieu de matinée avant de revenir à la case départ.

Wall Street de son côté devait ouvrir dans le rouge. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,23%, celui sur l'indice élargi S&P 500 0,29% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,77%.

"Les marchés actions affichent de larges pertes alors que les tensions entre la Chine et les Etats-Unis s'intensifient", commente David Madden, analyste pour CMC Markets.

"Les investisseurs craignent que ce puisse être le début d'une escalade entre les deux plus grandes économies mondiales", souligne-t-il.

"Les choses pourraient tourner au vinaigre durant le week-end alors les investisseurs n'ont d'autre choix que de réduire le risque", estime aussi Stephen Innes, stratégiste chez AxiCorp.

Les tensions sino-américaines, déjà alimentées par les différends commerciaux et les accusations mutuelles sur l'origine du Covid-19, étaient montées d'un cran ces dernières semaines avec l'imposition par Pékin d'une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.

Jeudi, un rebond des nouvelles demandes d'allocations chômage dans la première économie mondiale avait pesé sur les indices.

L'épidémie progresse dans le sud et l'ouest des Etats-Unis et l'impact de normes sanitaires plus contraignantes et la fermeture de certaines activités, comme dans la restauration, est désormais tangible.

En revanche, sur le Vieux Continent déconfiné, la croissance de l'activité privée dans la zone euro a progressé en juillet, pour la première fois depuis février, atteignant même son niveau le plus élevé en deux ans, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit.

- Aviation en arrière-garde -

Côté valeurs, Dassault Aviation était en queue de peloton (-4,39% à 147,05 euros) après avoir enregistré un bénéfice net en chute de 87%. Son PDG Eric Trappier observe une "remontée forte de l'activité aérienne" dans l'aviation d'affaires ces dernières semaines.

Thales abandonnait 4,38% à 147,10 euros après avoir communiqué des prévisions révisées pour l'exercice 2020 et une chute de 88% de son bénéfice net au premier semestre.

Airbus se repliait de 1,99% à 63,98 euros après la mise en conformité du géant de l'aéronautique avec les règles de l'OMC dans le vieux conflit commercial qui l'oppose à Boeing.

Seules valeurs dans le vert au sein de l'indice CAC 40, Total (+0,89% à 32,82 euros) profitait d'une hausse des prix du pétrole derrière Publicis (+1,46% à 29,27 euros).

GL Events broyait du noir (-6,06% à 10,86 points), pénalisé par l'effondrement de son activité au deuxième trimestre.

Compagnie des Alpes régressait de 2,56% à 15,98 euros, tandis que son activité s'est effondrée de 92,5% au troisième trimestre 2019-2020.

Guerbet était pénalisé (-3,70% à 32,55) pour son chiffre d'affaires en baisse de 9,2% mais le groupe constate en juin "des signes encourageants de reprise".

Stef cédait 3,02% à 67,40 euros après avoir vu ses ventes plonger de 19,2% au deuxième trimestre.

Gecina avançait de 3,38% à 107,20 euros grâce à un bénéfice quasi stable au premier semestre.

pan/vac/rhl