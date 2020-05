La Bourse de Paris reste bien orientée avant d'en savoir plus sur l'emploi américain (+0,79%)

La Bourse de Paris restait bien orientée (+0,79%) vendredi à la mi-journée, avant de prendre connaissance des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en avril, qui devraient largement porter la marque du coronavirus.

A 13H16 (11H16 GMT), l'indice CAC 40 prenait 35,72 points à 4.537,16 points. La veille, il avait fini en hausse (+1,54%).

La cote parisienne a débuté dans le vert et n'a pas changé d'avis depuis.

De son côté, Wall Street se préparait aussi à une ouverture positive. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average montait de 1,12%, l'indice élargi S&P 500 de 1,15% et celui du Nasdaq, à forte coloration technologique, de 1,45%.

"Il semblerait que plus les indicateurs sont mauvais et plus les actions montent avec une ouverture qui s'annonce positive pour les marchés américains" dans l'attente des chiffres de l'emploi, a souligné Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

"Ce rapport mensuel sera symbolique car ce sera le premier à intégrer pleinement l'ampleur du choc économique (de la crise sanitaire) sur le marché du travail américain", selon l'expert.

Les Etats-Unis voient affluer des millions de nouveaux chômeurs chaque semaine depuis mars, et le taux de chômage d'avril pourrait approcher les 20%, deux fois plus qu'au coeur de la grande récession de 2009, les analystes les plus optimistes tablant sur un peu plus de 16%.

La reprise du dialogue entre Chinois et Américains en matière commerciale offrait quant à elle un clair soutien.

Après plus de quatre mois de silence et des tensions très fortes entre les deux pays au sujet du coronavirus, les négociateurs chinois et américains se sont en effet engagés vendredi, lors d'un entretien téléphonique, à mettre en oeuvre leur accord commercial "de phase une".

Pour les indicateurs, en attendant l'emploi américain en début d'après-midi, l'Allemagne a publié dans la matinée les chiffres de son commerce extérieur en mars, marqués par une chute conséquente des exportations.

- Airbus recherché -

Côté valeurs, la bonne orientation de l'indice jouait en faveur des titres les plus chahutés par la crise, alors qu'à l'inverse quelques prises de bénéfices s'opéraient sur ceux qui ont le mieux résisté, à l'instar de Sanofi, en baisse de 0,76% à 90,06 euros.

A l'inverse, Airbus montait de 1,31% à 56,48 euros, profitant de l'annonce d'une commande de neuf avions A320 et A321 et de la livraison de 14 appareils en avril.

Air France-KLM gagnait également 1,68% à 4,17 euros. L'entreprise a pourtant essuyé les premiers effets du Covid-19 sur son trafic, avec une perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre, et elle anticipe des retombées encore plus désastreuses pour ses finances d'ici l'été.

Le secteur automobile bénéficiait aussi du courant porteur. Renault grimpait de 1,45% à 17,34 euros et Peugeot de 2,16% à 13,22 euros.

abx/jra/nth