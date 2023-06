La Bourse de Paris respire après des avancées sur la dette américaine

La Bourse de Paris reprenait de l'élan jeudi, soulagée des avancées vers l'adoption de l'accord aux Etats-Unis évitant un défaut de paiement, les investisseurs attendant aussi les chiffres de l'inflation pour l'Europe.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 0,59%, soit 41,88 points, à 7.139,39 points vers 09H50, après avoir marqué un net recul de 1,54% la veille.

La Bourse de Paris entame le mois de juin sur une bonne note, après avoir terminé mai sur une perte mensuel de 5,24%, son premier recul depuis le début de l'année, mais aussi le pire depuis septembre 2022.

Les investisseurs se sont montrés sensibles ces derniers jours face aux crispations entourant un possible défaut de paiement sur la dette américaine.

Mais dans la nuit de mercredi à jeudi, une étape cruciale a été franchie. Les élus de la Chambre des représentants ont adopté l'accord visant à relever le plafond de la dette, un scénario qui aurait eu des conséquences catastrophiques pour l'économie américaine et mondiale.

Le texte doit désormais être adopté par le Sénat, qui devrait se prononcer rapidement.

La Fed toujours surveillée

L'attention des investisseurs sera encore happée par les Etats-Unis, après des commentaires de représentants de la banque centrale américaine (Fed).

Mercredi, le gouverneur de la Fed Philip Jefferson et le président de l'antenne de Philadelphie, Patrick Harker, se sont tous deux dits publiquement favorables à un statu quo monétaire à l'issue de la prochaine réunion, les 13 et 14 juin.

Cependant, le rapport JOLTS du ministère américain du Travail a publié des données démontrant que la demande de travailleurs reste solide. Dans le détail, 10,1 millions d'emplois étaient vacants en avril, soit 358.000 de plus qu'en mars et c'est bien davantage que les 9,5 millions attendus par les économistes.

À l'approche de la réunion du Comité monétaire de la Fed (FOMC) en juin, l'institution "devra probablement faire face à une inflation plus forte, à une dynamique plus robuste de la demande intérieure et à un marché du travail plus tendu que prévu lors de la réunion de mai", estiment les analystes de Barclays.

"Le consensus du FOMC ne considérera pas la politique monétaire comme suffisamment restrictive", ce qui pourrait pousser la Fed à se diriger à nouveau vers une hausse de ses taux directeurs.

L'inflation en zone euro attendue

Les chiffres de l'inflation et du chômage pour la zone euro sont attendus à 11H00. Le PMI manufacturier pour la France sera publié à 9H50.

Après des chiffres de l'inflation plus faibles que prévu en France, en Allemagne et en Italie, "cette tendance pourrait bien se répéter dans les chiffres de l'Union européenne pour mai", estime Michael Hewson de CMC Markets.

Safran épice ses relations avec Air Liquide

Safran (+1,08% à 136,90 euros vers 09H55) est entré en "négociations exclusives" avec Air Liquide pour acquérir ses activités de génération d'oxygène à bord des avions, une opération qui doit lui permettre de se renforcer dans le segment militaire, a annoncé jeudi l'équipementier aéronautique.

Nouvelle année "record" pour Rémy Cointreau

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau (cognac Rémy Martin, gin The Botanist) gagnait 0,21% à 144,05 euros vers 09H55. Rémy Cointreau s'est félicité jeudi de nouveaux résultats annuels "record", avec un bond de 38% de son bénéfice net, prévoyant toutefois une "stabilisation" de son chiffre d'affaires pour l'actuel exercice.

A l'issue de son exercice 2022-23 décalé clos fin mars, le groupe affiche un bénéfice net de 294 millions d'euros et une marge opérationnelle courante à 27,7%, en hausse de 1,4 point, atteignant selon le communiqué du groupe français un nouveau "plus haut historique".

Suspension de la cotation d'Adocia

Le laboratoire pharmaceutique Adocia a annoncé jeudi avoir "demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur le marché règlementé d'Euronext Paris à compter de ce jour", selon un communiqué, sans plus de détail.

mgi/jbo/nth