La Bourse de Paris résiste sous le poids des résultats d'entreprises

La Bourse de Paris oscille autour de l'équilibre jeudi matin, au milieu d'une vague de résultats d'entreprises contrastés.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 0,23% soit 16,92 points à 7.483,24 points vers 10H05. Mercredi, il était tombé de 0,86%, sa pire baisse depuis fin mars et les craintes bancaires, ce qui l'a fait repasser sous les 7.500 points pour la première fois depuis mi-avril.

Entre mardi soir et l'ouverture du marché jeudi, 17 entreprises du CAC 40 ont publié leurs résultats trimestriels.

Pour les analystes de Natixis Research CIB, les marchés adoptent un "mode plutôt défensif" avant les réunions de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) la semaine prochaine.

"La bonne tenue des résultats trimestriels maintient quant à elle l'espoir d'une résilience, même si les guidances (prévisions pour les trimestres à venir, NDLR) pointent aussi vers un ralentissement", ajoutent-ils.

La saison des résultats s'est révélée plutôt mitigée jusqu'ici avec notamment Teleperformance, Dassault Systèmes et Kering qui ont déçu mercredi. Jeudi, ce sont les publications de STMicroelectronics et TotalEnergies qui sont mal accueillies.

Les résultats d'entreprises n'ont pas fait disparaître les inquiétudes des investisseurs concernant le ralentissement économique aux Etats-Unis et les risques de faillite dans le secteur bancaire.

Jeudi, les chiffres des demandes hebdomadaires d'allocation chômage et de la croissance du PIB au premier trimestre donneront de nouvelles indications sur la santé de l'économie américaine, avant l'indice d'inflation PCE attendu vendredi.

STMicroelectronics n'électrise pas

STMicroelectronics chutait de 7,17% à 39,24 euros. Le groupe a enregistré au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires en progression de 19,8%, une annonce qui n'a pas surpris les investisseurs qui s'étaient rués vers les fabricants de semi-conducteurs après les résultats meilleurs qu'attendu d'Infineon en mars.

Dans le même secteur, Soitec glissait de 9,64% à 137,35 euros, après des résultats trimestriels conformes et attentes et l'annonce du départ du directeur général adjoint de l'entreprise.

TotalEnergies dans le désert

TotalEnergies a annoncé la vente de ses activités de sables bitumineux au Canada à SunCor pour 4,1 milliards de dollars, dans le cadre d'une stratégie de réduction de son empreinte carbone. Son bénéfice net a progressé de 12% au premier trimestre à niveau légèrement supérieur aux attentes des analystes. Son action tombait de 1,54% à 57,50 euros.

Schneider électrisé

Schneider Electric a relevé ses objectifs de bénéfice et de rentabilité annuels pour 2023, fort d'un chiffre d'affaires et d'un carnet de commandes "records" au premier trimestre et grimpait de 1,45% à 154,12 euros.

Eramet pas nickel

Le groupe minier Eramet a publié un chiffre d'affaires en baisse de 33% au premier trimestre, et a "légèrement" revu à la baisse ses objectifs d'Ebitda ajusté, ce qui plombe son action en repli de 4,10% à 86,50 euros.

Les autres gagnants et perdants

Les résultats de Michelin (+2%), Sanofi (+0,31%), Air Liquide (+0,02%), BioMérieux (+0,57%), Ipsen (+0,84%), Aéroports de PAris (+1,67%) et Atos (+0,67%)) ont été bien accueillis.

A l'inverse, Unibail-Rodamco-Westfield (-2,01%), Pernod Ricard (-0,05%), Nexity (-0,43%), SCMP (-3,46%) n'ont pas ravi les investisseurs.

