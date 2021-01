La Bourse de Paris, résiliente, attendue proche de l'équilibre

La Bourse de Paris est attendue proche de l'équilibre à l'ouverture mardi, résiliente face à l'incertitude politique venant des Etats-Unis et aux durcissements des restrictions sanitaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 en Europe.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 grappillait 0,04% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en hausse de 0,68% à 5.588,96 points.

Les marchés américains ont terminé en forte baisse pour entamer l'année lundi, le Dow Jones perdant 1,25%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, 1,47% et l'indice élargi S&P 500 1,48%.

"L'Europe devrait connaître un départ en douceur dans un contexte de restrictions plus strictes" sur le plan sanitaire, avance David Madden, analyste de CMC Markets.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi soir le reconfinement total de l'Angleterre, avec fermeture des écoles, jusqu'à la mi-février, tandis que la prolongation des mesures en Allemagne est discutée mardi.

Les investisseurs restent néanmoins confiants grâce aux campagnes de vaccination mises en oeuvre, qui permettent de se projeter au-delà de ce nouveau coup d'arrêt.

Les marchés retiennent leur souffle le jour de l'élection sénatoriale en Géorgie. L'Etat doit désigner les deux derniers membres du Sénat. Si les démocrates emportent les deux sièges, ils auraient le même nombre de sénateurs que les républicains, ce qui permettrait à la future vice-présidente Kamala Harris de faire basculer les votes en faveur du parti de Joe Biden.

Or, les investisseurs s'étaient satisfaits d'un paysage institutionnel divisé.

Un victoire démocrate pourrait permettre à Joe Biden "d'éviter une obstruction probable des Républicains sur les mesures de hausses de la fiscalité pour les plus aisés et concernant son ambitieux agenda climatique", estiment les analystes de Saxo Banque. La fiscalité sur les sociétés et les mesures de régulations de certains secteurs, comme la technologie, moteur du rebond des marchés depuis mars, inquiètent les investisseurs.

Parmi les valeurs à suivre mardi

Valeurs pétrolières : les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires ont suspendu lundi leurs discussions et remis à mardi leur décision sur le niveau de production du mois de février.

Saint-Gobain : le groupe de matériaux de construction et de distribution a annoncé lundi des négociations exclusives avec le groupe néerlandais BME (Building Materials Europe) en vue de lui céder son activité de distribution aux Pays-Bas pour 150 millions d'euros.

Crédit Agricole SA. Le groupe bancaire a signé un accord en vue de céder sa filiale roumaine à l'acteur local Vista Bank Romania, pour un montant non précisé. Il a aussi annoncé avoir investi 100 millions d'euros dans le fonds d'investissement aéronautique, lancé dans le cadre du plan de soutien à la filière.

