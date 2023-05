La Bourse de Paris reprend des couleurs

La Bourse de Paris rebondissait de 0,50% vendredi matin après la baisse subie la veille dans le sillage des relèvements des taux directeur des banques centrales américaine et européenne.

L'indice vedette CAC 40 progressait de 34,27 points à 7.375,04 points vers 09H55. Jeudi, il avait cédé 0,85%, au plus bas depuis un mois. Sur la semaine, son bilan reste négatif (-1,58%).

La Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine ont toutes les deux relevé jeudi leurs taux directeurs de 0,25 point de pourcentage.

La première a signalé qu'elle maintiendra une politique monétaire restrictive aussi longtemps que nécessaire pour combattre une inflation toujours "trop élevée" et la seconde a écarté l'idée que les taux puis ensuite baisser dès cette année.

Globalement le "message" à garder en tête de la part "des deux banques centrales n'est pas forcément complétement clair et est enveloppé d'incertitudes", a commenté Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de La Banque Postale AM.

Selon cette source, "beaucoup dépendra des données économiques futures".

Les investisseurs scruteront donc vendredi en particulier le rapport sur l'emploi américain en avril.

Deux statistiques pour mars sont venues jeudi nourrir les craintes de récession des économies européennes. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont chuté en un mois de 10,7%, du jamais vu depuis le creux du Covid-19. En France, la production industrielle a baissé de 1,1% après un rebond en février.

Air France-KLM déçoit

La compagnie franco-néerlandaise Air France-KLM a réduit sa perte de plus d'un tiers au premier trimestre, période traditionnellement la plus faible de l'année et s'attend à un été "bien rempli" à la faveur de fortes réservations.

Son action chutait de 3,71% à 1,44 euros. Les analystes d'Oddo BHF déplorent dans une note que les perspectives annuelle n'aient pas été révisées et soulignent que la perte nette est légèrement supérieure à ce que prévoyait le consensus d'analystes.

Thales se défend

Le chiffre d'affaires du groupe de défense et de technologies Thales (-0,11% à 136,60 euros) a connu une croissance soutenue au premier trimestre, bénéficiant du rebond des activités de service dans l'aéronautique civile à la faveur de la reprise du trafic aérien.

Arkéma résiste

Le groupe de chimie français Arkéma progressait de 2,02% à 86,04 euros malgré une baisse de 60% de son bénéfice net au premier trimestre, à 132 millions d'euros, et un chiffre d'affaires en recul de 12,6% à 2,5 milliards d'euros, dans un contexte de faible demande.

