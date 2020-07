La Bourse de Paris reprend des couleurs (+0,57%)

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris retrouvait un peu de couleurs vendredi à la mi-séance (+0,57%), réjouie par le rebond de la production industrielle en France et en Italie.

A 13H39 (11H39 GMT), l'indice CAC 40 avançait de 28,08 points à 4.949,09 points. La veille, il avait fini en repli de 1,21%.

La cote parisienne a rechuté à l'ouverture dans la lignée des marchés asiatiques avant d'avancer prudemment.

Wall Street se préparait à ouvrir en territoire négatif. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average cédait 0,27%, celui de l'indice élargi S&P 500 0,21% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,11%.

La production industrielle en Italie a rebondi de 42,1% en mai sur un mois, et celle de la France (+19,6% en mai), a presque regagné ce qu'elle avait perdu en avril (-20,6%).

Couplée à une nouvelle escalade dans les relations entre Pékin et Washington, la recrudescence du nombre de cas de coronavirus continuait cependant d'altérer l'appétit pour le risque.

"Même si la plupart des négociants, rassurés par des mesures de relance monétaire et fiscale sans précédent, croient encore à la solidité des économies, ils digèrent aussi le fait que le virus ne disparaît pas", commente Pierre Veyret, analyste à ActivTrades.

"Cette situation les conduit à tempérer leurs investissements et à se préparer à d'éventuelles nouvelles mesures locales de confinement cette année, ce qui rendrait la reprise actuelle plus lente qu'initialement prévu", complète-t-il.

La Chine a affirmé vendredi avoir découvert des traces de coronavirus sur des emballages de crevettes en provenance d'Équateur.

A ce stress sanitaire, s'ajoute les tensions politiques.

Pékin a ainsi annoncé des représailles contre les États-Unis, au lendemain de sanctions américaines contre plusieurs dirigeants chinois accusés de réprimer la minorité musulmane ouïghoure au Xinjiang.

La pandémie a causé des ravages économiques et sociaux que les grandes banques centrales accompagnées des États tentent de contenir en injectant des milliards pour remettre en route l'activité le plus rapidement possible.

A ce sujet, le président du Conseil européen Charles Michel a exhorté vendredi à l'action les 27 pays de l'Union européenne qui doivent se réunir les 17 et 18 juillet pour adopter un plan massif de relance de l'économie européen, plus ou moins boudé par les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et l'Autriche.

"L'ouverture, la semaine prochaine, de la saison des résultats du deuxième trimestre outre-Atlantique devrait également renforcer l'attentisme des investisseurs et un marché qui va continuer évoluer en dents de scie", indique de son côté Franklin Pichard, directeur de Kiplink Finance.

- STMicro loin devant -

STMicroelectronics grimpait de 5,43% à 25,43 euros, en tête du CAC 40, loin devant Air Liquide (+2,19% à 135,10 euros) et Airbus qui se relevait de deux cotations baissières (+1,68% à 64,28 euros).

Total revenait dans le vert (+0,54% à 33,34 euros) après que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé que la production mondiale de pétrole devrait repartir à la hausse dès juillet avec la reprise de la demande.

Sur le SBF-120, Alstom gagnait 2,96% à 44,45 euros après avoir remporté avec la société taïwanaise CTCI un nouveau contrat d'un montant global de 424 millions d'euros, dont 248 millions pour lui, pour l'extension du métro de Taipei.

Kaufman & Broad progressait de 5,84% à 33,55 euros ayant promis de finir l'année dans le vert, malgré une chute de ses revenus.

Groupe ADP reculait de 0,99% à 90,45 euros, le gestionnaire aéroportuaire ayant décidé d'engager des négociations avec les syndicats pour s'adapter à une activité réduite dans les prochaines années en raison de la crise due au coronavirus, avec pour objectif d'éviter tout départ contraint.

Interparfums perdait 2,90% à 40,20 euros, s'attendant à voir son chiffre d'affaires plonger au premier semestre.

