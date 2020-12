La Bourse de Paris repart de l'avant au lendemain d'un plongeon

La Bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1,36% mardi, mettant en sourdine ses craintes de la veille autour d'une mutation du Covid-19 au Royaume-Uni pour applaudir un plan de relance de l'économie américaine.

L'indice CAC 40 a avancé de 75,52 points à 5.466,86 points au lendemain de sa pire séance en près de deux mois.

Une hausse similaire a été enregistrée sur la plupart des places financières du continent, Francfort prenant 1,30% et Milan 1,90%, pendant que Wall Street reculait de 0,55% pour l'indice Dow Jones, 0,08% pour le Nasdaq et 0,30% pour le S&P 500.

Wall Street était affaiblie par une baisse plus forte que prévu des ventes de logements anciens américains en novembre et une baisse de la confiance des consommateurs en décembre, malgré une révision en hausse de l'estimation de croissance au troisième trimestre.

En Europe, au lendemain d'un léger vent de panique sur les places financières à la suite de la mutation du Covid-19 au Royaume-Uni, le calme est vite revenu.

"Les craintes se sont tempérées", a commenté Valentin Bulle, gérant pour Dôm Finance.

La Commission européenne a notamment recommandé mardi aux Etats membres de l'UE de faciliter la reprise du trafic avec le Royaume-Uni pour les "voyages essentiels" et pour "éviter les ruptures de la chaîne d'approvisionnement".

La plupart des Etats membres de l'UE ont décidé dimanche et lundi de suspendre les liaisons et les déplacements par air, mer, chemin de fer et route avec le Royaume-Uni après l'apparition dans ce pays de cette variante du virus.

Or le laboratoire allemand BioNTech, à l'origine avec Pfizer du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde et dont le remède vient d'être autorisé dans l'Union européenne, a assuré être capable de fournir un nouveau vaccin "en six semaines" en cas de mutation.

De quoi rassurer les investisseurs qui ont rattrapé le temps perdu après l'annonce lundi d'un plan de relance américain, enfin validé au Congrès après des mois d'atermoiements.

D'un montant de quelque 900 milliards de dollars, il est jugé incontournable pour remettre sur les rails la première économie du monde. Ce plan est de nature à "favoriser la consommation future et l'industrie manufacturière", a observé Valentin Bulle.

Les valeurs les plus touchées par le plongeon de lundi ont rebondi mardi.

L'aérien redécolle

Air France a pris 4,94% à 4,72 euros, au lendemain de sa chute de plus de 4%, et Airbus 1,62% à 87,94 euros.

Les banques encaissent

Société Générale, après avoir perdu plus de 5% lundi, a repris 2,55% à 16,57 euros, et BNP Paribas 1,85% à 42,49 euros. Dans l'assurance, Axa a gagné 0,72% à 19,28 euros.

L'automobile vrombit

Renault a progressé de 1,92% à 35,80 euros, PSA de 2,71% à 22,37 euros.

