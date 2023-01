La Bourse de Paris repart de l'avant

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris tente de reprendre sa marche en avant vendredi en dépit des inquiétudes économiques et monétaires qui l'ont fait décrocher la veille, les investisseurs se laissant guider par des perspectives d'amélioration en Chine.

Vers 11H25, l'indice vedette CAC 40 reprenait 0,63% à 6.995,43 points après avoir reflué de 1,86% la veille, rompant avec son euphorie de début d'année marquée jusqu'alors par 11 clôtures dans le vert sur 13 séances.

Les inquiétudes sur l'économie américaine ont fait flancher jeudi les marchés mondiaux qui restent focalisés sur l'inflation que les banques centrales américaine et européenne cherchent depuis l'an dernier à contrecarrer en remontant leurs taux directeurs.

En Allemagne, les prix à la production ont régressé en décembre pour la troisième fois consécutive. Malgré la part importante de la hausse des prix de l'énergie dans l'indice, celui-ci a baissé de 0,4% par rapport au mois précédent.

"Il se pourrait donc bien qu'une partie de l'inflation élevée soit réglée par le marché et ne doive pas être contenue par des taux d'intérêt plus élevés", estime Jürgen Molnar, analyste chez RoboMarkets.

Toutefois, les banques centrales américaine et européenne continuent de plaider pour de nouvelles hausses de taux et préviennent qu'ils pourraient rester élevés pour un certain temps afin de ramener l'inflation vers l'objectif à moyen terme de 2%.

Au Royaume-Uni, l'inflation a affecté les ventes au détail qui ont reculé en décembre, trompant les attentes des économistes qui pariaient sur une petite progression.

Les investisseurs s'accrochent aux anticipations d'amélioration de l'économie chinoise.

"Les dernières statistiques en provenance de Chine ont montré que la dynamique de croissance commençait à aller vers un léger mieux", souligne Sebastian Paris Horvitz, analyste chez LBPAM.

La défense revenue à la charge

L'action Thales (+2,29% à 120,70 euros) enregistrait, comme la veille, la plus forte hausse du CAC 40. Le titre Safran (+1,52% à 129,16 euros) se défendait bien aussi.

Orpea résiste en dépit d'un avenir incertain

Le titre d'Ehpad privés Orpea prenait 1,73% à 6,95 euros vers 11H15 en dépit de l'échec des discussions engagées sur la restructuration de sa dette entre un consortium d'investisseurs mené par la CDC et un groupe de créanciers financiers détenant environ 50% de la dette non-sécurisée de la société.

Orpea a annoncé qu'il "poursuivra les discussions" avec ce groupe de créanciers "pour aboutir à un accord sur un plan de restructuration", qui passe par une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros.

