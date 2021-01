La Bourse de Paris renoue avec les inquiétudes (-0,67%)

La Bourse de Paris a reculé de 0,67% jeudi à la clôture, dans le sillage d'une réunion de la Banque centrale européenne sans surprise, mais lors de laquelle les dirigeants se sont montrés inquiets quant à la virulence de la pandémie.

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 37,65 points à 5.590,79 points, après avoir passé pratiquement toute la séance dans le rouge.

Les gardiens de l'euro ont opté jeudi pour le statu quo concernant leur panoplie d'outils anti-crise sensiblement renforcés lors de leur dernière réunion de décembre.

La principale arme de la BCE, le programme d'achat d'urgence face à la pandémie (PEPP) lancé en mars pour maintenir des conditions de financement favorables, continue de porter sur 1.850 milliards d'euros à dépenser d'ici mars 2022.

"On ne s'attendait pas à des annonces fortes, on savait que Madame Lagarde serait sur la réserve, ce n'est pas une surprise", analyse Thierry Claudé, gérant pour Kiplink Finance.

L'institution de Francfort a toutefois fait part de son inquiétude quant au "risque sérieux" que fait peser sur la reprise la virulence de la pandémie.

Découvert au Royaume-Uni, le variant du Covid-19 a été l'une des principales raisons de l'explosion du nombre de contaminations ces dernières semaines dans la région, aboutissant mercredi à un record de 1.820 décès en 24h.

La pandémie a fait plus de 2,075 millions de morts dans le monde et plus de 96,8 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Avec une hausse sensible des contaminations mercredi en France, les germes d'un possible troisième confinement sont plantés dans l'Hexagone.

"C'est cornélien pour l'État, mais on a compris qu'il ne voulait pas pas lâcher l'économie", rassure Thierry Claudé.

Les investisseurs ont également pris connaissance jeudi des derniers chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux États-Unis: du 10 au 16 janvier, 900.000 personnes se sont inscrites, selon le département du Travail.

Les foncières en ordre dispersé

Argan a avancé de 2,04% à 90,20 euros, fort de bénéfices qui ont augmenté l'an dernier. Le groupe immobilier spécialiste des entrepôts a promis mercredi une nouvelle progression en 2021, son activité échappant aux effets de la crise économique liée à la pandémie.

Les autres foncières ont en revanche pesé sur la cote, à l'instar d'Unibail-Rodamco-Westfield (-8,39% à 55,50 euros), plus forte baisse de l'indice CAC 40, ou encore de Klépierre (-6,52% à 16,92 euros).

Pierre et Vacances souffre de la pandémie

Pierre et Vacances a souffert (-3,93% à 11,00 euros), le numéro un européen des résidences de loisirs ayant vu son activité divisée par deux au premier trimestre de son exercice décalé 2020-2021.

Getlink chute

L'exploitant du Tunnel sous la Manche a reculé de 2,99% à 13,29 euros après la chute de son chiffre d'affaires de 25% à cause de la crise sanitaire en 2020, à 816 millions d'euros. Le groupe a été particulièrement affecté par la débâcle des trains à grande vitesse Eurostar.

