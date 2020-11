La Bourse de Paris: réjouissance attendue après la victoire de Biden

La Bourse de Paris devrait se réjouir lundi à l'ouverture de l'élection du nouveau président américain Joe Biden, une victoire démocrate qui enthousiasmait les marchés asiatiques.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 avançait de 1,60% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, la cote parisienne avait fini en baisse de 0,46% à 4.960,88 points, à l'issue d'une semaine remarquable.

"Un début de semaine positif est attendu sur les marchés européens dans le sillage d'une séance asiatique similairement positive avec l'indice Nikkei 225 à ses plus hauts niveaux depuis 1991 et des Bourses chinoises qui progressent dans l'espoir que les tensions commerciales avec les Etats-Unis et la Chine commencent à s'atténuer en 2021", écrit Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

"Les marchés semblent ne pas se soucier de l'éventualité d'un résultat électoral contesté et semblent être déjà passés à l'étape d'après", poursuit-il dans une note.

A Wall Street, qui avait fini à l'équilibre vendredi soir dans l'attente de l'annonce du nouveau président des États-Unis et de la couleur du Sénat, la tendance laissait également augurer une nette reprise à l'ouverture.

Le président Donald Trump, qui continue de nier la défaite, arguant de "fraudes" électorales sans fournir de preuves, promet de multiplier les actions en justice. Mais leurs chances d'aboutir sont très minces et les démocrates, qui ont laissé éclater leur joie notamment dans les grandes villes, en font peu de cas.

De son côté, le président élu Joe Biden met en place dès lundi une cellule de crise pour tenter de juguler la pandémie dans son pays, de loin le plus affecté de la planète.

"Les choses sérieuses vont maintenant débuter puisqu'il faudra que démocrates et républicains trouvent un accord sur un plan de relance de l'économie" et "tenter de parer coûte que coûte à la deuxième vague de coronavirus", souligne John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Dans les 100 premiers jours de son mandat, Joe Biden a aussi l'intention de faire revenir les Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat.

Sur le même sujet environnemental, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde prononcera un discours ce lundi lors d'un colloque.

Sur le front des données, l'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis s'est encore accru de 19% sur en an en octobre, un nouveau camouflet pour le président américain Donald Trump qui a déclenché une guerre commerciale contre Pékin.

La France devrait voir son activité économique réduite de 9% à 10% en 2020, a indiqué lundi sur RTL François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France.

La banque centrale avait prédit en septembre une chute du produit intérieur brut (PIB) de 8,7% cette année, avant la deuxième vague de Covid-19. L'institution a estimé que le reconfinement devrait coûter à l'économie française 12% de son PIB en novembre par rapport à une activité dite "normale, contre une perte de -31% en avril.

- VALEURS A SUIVRE -

Société Générale : le groupe a annoncé avant l'ouverture de séance la suppression de 640 postes en France, sans départs contraints, dans le cadre d'un nouveau plan d'économies.

PSA : PSA Rennes va suspendre les 500 postes de l'équipe de nuit en raison de la crise du Covid-19, pour la plupart des intérimaires recrutés en août.

