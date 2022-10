La Bourse de Paris recule un peu, assaillie de résultats

La Bourse de Paris reculait de 0,54% jeudi, après trois séances de hausse, au pic des résultats d'entreprises et avant la réunion de la Banque centrale européenne en début d'après-midi.

L'indice vedette reculait de 34,17 points à 6.242,14 points vers 09H45. La veille, il avait pris 0,41%.

Les actions étaient soumises à de fortes variations en raison des résultats d'entreprises, même si le changement de l'indice dans l'ensemble était modéré.

Parmi les gagnants, les groupes de distribution Casino (+25%) et Carrefour (+5%), ou encore TotalEnergies (+2,34%).

A l'inverse, Schneider Electric, STMicroelectronics ou encore Capgemini reculaient après leurs résultats.

Mais la tendance générale des indices boursiers est porteuse avec plusieurs signes montrant que les Banques centrales pourraient atteindre leur pivot vers des politiques monétaires moins strictes dans les prochaines semaines.

Après la Banque centrale d'Australie plus tôt dans le mois, la Banque centrale canadienne a augmenté son taux directeur moins qu'anticipé par les analystes mercredi. Le gouverneur a montré que l'institution "accordait beaucoup plus d'importance aux effets du ralentissement" économique "lorsqu'elle élaborait sa stratégie", retient Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Mais le changement de cap de la BCE ne devrait pas se produire immédiatement: une hausse de taux de 0,75 point de pourcentage est considérée comme acquise par les analystes, la deuxième de cette ampleur à la suite.

Les taux d'intérêt sur la dette française repartaient à la hausse après un début de semaine marquée par une détente: l'intérêt pour l'emprunt à 10 ans montait à 2,70% vers 09H45, contre 2,64% mercredi à la clôture.

Plus de 6,5 milliards de dollars de bénéfice pour TotalEnergies

Le groupe pétrolier français TotalEnergies a annoncé jeudi que son bénéfice s'était envolé de 43% au troisième trimestre par rapport au même trimestre de 2021, à 6,6 milliards de dollars, bénéficiant des prix records du gaz, qui se sont envolés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'action montait de 2,34% à 54,15 euros.

La distribution fait de bonnes affaires

Les actions des groupes de distribution Carrefour et Casino bondissaient respectivement de 5,59% à 16,25 euros et 26,66% à 11 euros jeudi à la Bourse de Paris, dans la foulée de la publication de résultats qui ont montré une hausse de leurs revenus malgré l'inflation.

Depuis le 1er janvier, Carrefour est même une des rares entreprises du CAC 40 dans le vert, alors que Casino dévisse encore de plus de 52%, une des pires performances du SBF 120.

La technologie sous pression

Le groupe franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics a profité au troisième trimestre d'une forte demande pour ses produits et de "prix favorables" qui ont fait bondir ses ventes de 35% et lui ont permis d'atteindre un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars.

Mais le titre reculait de 3,98% à 33,54 euros, comme d'autres valeurs de la technologie comme Capgemini (-2,01% à 170,55 euros), Dassault Systèmes (-2,52% à 34,77 euros), ou encore Teleperformance (-1,59% à 271,60 euros).

Schneider manque de potentiel

Le géant français des équipements électriques et automatismes industriels Schneider Electric (-3,98% à 127,28 euros) a publié jeudi un chiffre d'affaires en nette hausse au troisième trimestre et annoncé la cession de son activité de capteurs industriels pour plus de 700 millions d'euros.

"Dans l'ensemble, les résultats sont bons", a commenté la banque d'investissement RBC Capital Markets dans une note d'analyse, précisant toutefois que le "potentiel de hausse est désormais plus limité".

Parmi les autres résultats

Dans les autres entreprises qui ont publié leurs résultats, Ipsen reculait de 2,90% à 100,30 euros, Aéroports de Paris de 0,75% à 132 euros, Unibail-Rodamco-Westfield de 0,66% à 46,14 euros.

