La Bourse de Paris recule face à l'inflation britannique

La Bourse de Paris a ouvert en repli mercredi, marquée par une inflation persistante au Royaume-Uni et une reprise économique molle en Chine, en attendant des prises de parole de représentants de la banque centrale américaine.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,23% vers 10H, soit de 17,13 points à 7.273,89 points. La veille, il avait baissé de 1,01%, déjà plombé par des inquiétudes liées à la Chine.

Le marché a été marqué par persistence de la flambée des prix au Royaume-Uni.

L'inflation dans ce pays, la plus élevée des pays du G7, n'a pas reflué en mai comme prévu par les analystes, demeurant à 8,7% sur un an comparé au mois précédent.

Ce chiffre rend une hausse de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre quasi certaine pour jeudi, malgré la crise du coût de la vie et une économie anémique.

"La Banque d'Angleterre devrait monter de nouveau ses taux de 25 points de base, à 4,75% et laisser la porte ouverte à davantage de hausse d'ici la fin de l'année", estime Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de La Banque postale AM.

Du côté des Etats-Unis, les investisseurs "attendent d'entendre Jerome Powell" le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi soir devant la Chambre des représentants et jeudi devant le Sénat, selon Neil Wilson, analyste chez Finalto.

Les données sur les mises en chantier de logements mardi "laissent penser que la Fed pourrait prévoir quelques hausses supplémentaires de son taux directeur", pense M. Wilson.

Par ailleurs, la Chine reste une préoccupation pour les investisseurs.

"Le fait que les autorités chinoises ne fassent que le minimum pour garantir la reprise économique du pays empêche un véritable retour de la confiance en Chine", estime Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de La Banque postale AM.

Partenariat entre Airbus et ST Microelectronics

Airbus (+0,33% à 131,58 euros) et le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics (-0,26% à 44,45 euros) ont annoncé mardi un partenariat pour développer des semi-conducteurs destinés à des systèmes électroniques nécessitant une puissance élevée, afin de progresser dans l'électrification des avions.

Engie poursuit sa stratégie de diversification

L'énergéticien français Engie (-0,92% à 14,18 euros) a annoncé mardi acquérir les activités de BTE Renewables en Afrique du Sud, doublant ainsi sa capacité de production d'énergies renouvelables dans le pays, conformément à sa stratégie de diversification dans le solaire et l'éolien.

