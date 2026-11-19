La Bourse de Paris recule, éclipsée par les débuts d'Anthropic

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,81 % jeudi, à l'issue d'une séance où l'attention des investisseurs était surtout tournée vers l'introduction en Bourse historique d'Anthropic, la start-up américaine d'IA derrière l'agent conversationnel Claude.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 66,09 points, à 8.080,74 points. Depuis le début de la semaine, il recule de 3,44 %.

L'entrée en Bourse d'Anthropic a monopolisé l'attention des investisseurs jeudi, le créateur de l'agent conversationnel Claude n'ayant toutefois fait ses premiers pas à Wall Street qu'après la clôture des Bourses européennes.

Son action s'échangeait à 101,12 dollars vers 17H20 GMT, en hausse de 21,83 % par rapport à son prix d'introduction de 83 dollars.

"Les investisseurs ont demandé près de sept fois plus d'actions qu'il n'y en avait à vendre", relève Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

"Mais l'environnement de marché reste marqué par la prudence en raison de taux d'intérêt toujours élevés", soulignent les analystes de Research CIB de Natixis.

Le taux d'intérêt de l'emprunt français à dix ans est monté à 4,94 %, contre 4,86 % la veille, une hausse plus marquée que celle de son équivalent allemand (3,41 %, contre 3,37 %).

Soitec, le fabricant de plaques de silicium pour puces électroniques, a bondi de 12,01 % à 109,25 euros, après avoir pris plus de 20 % en séance. Le groupe a annoncé anticiper une croissance de 40 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026-2027.

Le laboratoire français Sanofi a reculé de 2,85 % à 83,79 euros après des informations publiées par l'agence Bloomberg, selon lesquelles le groupe envisage de racheter l'américain Insmed, spécialisé dans les traitements des maladies pulmonaires. Cela pourrait être la plus grosse opération du secteur pharmaceutique depuis plusieurs années.

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