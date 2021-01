La Bourse de Paris recule de 0,87% lestée par la Fed et des craintes spéculatives

La Bourse de Paris baissait de 0,87% peu après l'ouverture jeudi, affaiblie par des commentaires pessimistes du patron de la banque centrale américaine à l'issue d'une réunion, et déboussolée par des mouvements spéculatifs dans le sillage de l'affaire Gamestop aux Etats-Unis.

L'indice CAC 40 perdait 47,67 points à 5.411,95 points au lendemain d'un recul de 1,16% et de la plus forte chute de Wall Street depuis octobre.

"L'incertitude sur les perspectives économiques reste importante", soulignent les analystes d'Aurel BGC.

A l'issue d'une réunion mercredi, la Fed a diagnostiqué un "affaiblissement" de l'activité de l'emploi ces derniers mois et un "long chemin avant une pleine reprise économique".

Alors que le chiffre de la récession pour 2020 aux Etats-Unis doit être publié dans la journée, la Fed prévoit une contraction de 2,5%, comme en 2009, selon une estimation publiée en décembre. Or certains économistes sont encore plus pessimistes.

Le coupable de cette situation, le Covid-19, peine toujours à être contenu.

Plus de 18.000 décès ont été recensés en 24 heures dans le monde, un nouveau record, selon un comptage réalisé mercredi en milieu de journée par l'AFP à partir des bilans communiqués par les autorités sanitaires.

Egalement très commentée par les intervenants du marché comme l'une des sources de l'apathie ambiante, les conséquences de l'affaire Gamestop, qui passionne autant qu'elle effraie le monde financier.

Un groupe de boursicoteurs aux Etats-Unis, avides de paris financiers risqués, a remporté sa bataille contre des investisseurs très aguerris qui pariaient à la baisse sur le titre américain.

Le titre s'est envolé de plus de 1.000% depuis le début du mois.

Dans le sillage de cette affaire, "de très gros fonds d'investissement ont vendu des actions (...) pour éponger les pertes enregistrées sur des titres sur lesquels ils avaient parié à la baisse", résume Michael Hewson, analyste en chef pour CMC Markets UK.

Les suites de cette affaire sont scrutées à la loupe car elle entraînait une forte volatilité sur d'autres entreprises faisant l'objet de paris à la baisse, dont les françaises Klepierre et Unibail-Rodamco-Westfield, qui ont bondi de plus de 21% mercredi et reculaient d'environ 3% peu après l'ouverture jeudi.

STMicroelectronics voit son bénéfice grimper

Le fabricant de composants électroniques STMicroelectronics (-0,69% à 31,50 euros) a vu son bénéfice net grimper de 7,2% en 2020 à 1,11 milliard de dollars, soutenu notamment par la demande mondiale en semi-conducteurs.

Elior plonge

Le groupe de restauration collective Elior (-11,02% à 5,21 euros) a publié un chiffre d'affaires en recul de près de 28% au premier trimestre de son exercice décalé 2020/2021.

Valneva prépare son vaccin

La biotech franco-autrichienne (+4,60% à 9,55 euros) a annoncé jeudi avoir initié la production de son candidat-vaccin contre le Covid-19, encore en phase d'essais cliniques, afin d'optimiser son calendrier de livraisons potentielles.

