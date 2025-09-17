 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Bourse de Paris recule avant la Fed
17/09/2025 à 22:21

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en recul de 0,40% mercredi, quelques heures avant une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait baisser ses taux directeurs pour la première fois de l'année.

Le CAC 40 a perdu 31,24 points, à 7.786,98 points. La veille, il avait cédé 1% pour s'établir à 7.818,22 points.

"Comme les autres marchés, la place parisienne est attentiste, avant la décision de la Réserve fédérale américaine", explique à l'AFP Nathalie Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management.

"La décision de la Fed et en particulier les commentaires de son président Jerome Powell sont attendus avec impatience", renchérit Andreas Lipkow, analyste indépendant.

A 18H00 GMT (20H00 heure de Paris), l'institution devrait annoncer une baisse de ses taux d'intérêt à l'issue de sa réunion de politique monétaire, une première en 2025. Les taux de la Fed se situent actuellement dans une fourchette entre 4,25% et 4,50%.

D'autant que la réunion se tient dans une configuration particulière, alors que Donald Trump pousse depuis plusieurs semaines pour que l'institution baisse ses taux, ce qu'elle a pour l'instant refusé.

Stephen Miran, un conseiller de Donald Trump, est d'ailleurs devenu gouverneur in extremis après la démission surprise de la gouverneure Adriana Kugler, siégeant à la même table que Lisa Cook, une responsable que l'exécutif cherche à écarter.

Cette "volonté politique de reprise en main de la Fed par l'administration Trump préoccupe les investisseurs", explique Nathalie Benatia. Ils "seront par conséquent attentifs à toute dissension exprimée au sein du conseil des gouverneurs" a-t-elle détaillé.

Côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt français à dix ans a terminé à 3,48%, contre 3,49% la veille en clôture.

Emissions vertes pour Valeo

L'équipementier automobile Valeo a terminé en hausse de 7,26% à 11,31 euros.

Le groupe a annoncé mardi soir l'émission de 500 millions d'euros d'obligations vertes à échéance 2032, afin de "financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l'électrification du véhicule".

Euronext CAC40

