La Bourse de Paris rebondit, satisfaite de la chute des taux

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en nette hausse de 1,20% dans les premiers échanges mardi, prenant appui sur la dynamique de Wall Street de la veille et avec la baisse des taux d'intérêt des Etats.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 84,21 points à 7.105,61 points vers 09H25. Lundi, il avait reculé de 0,55%.

La place parisienne a été freinée par les premières répercussions économiques, notamment avec le bond des prix du pétrole, après l'offensive surprise et massive, débutée samedi, du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël.

Le conflit a d'abord entraîné un mouvement des investisseurs vers les actifs financiers refuges, car perçus comme plus sûrs en temps de crise, notamment les emprunts des Etats. Ce mouvement a été "amplifié" par des propos de responsables de la Banque centrale américaine (Fed), "suggérant que la Fed en aurait terminé avec son cycle de hausse de taux", notent les analystes de Natixis.

Cela a entraîné une nette décrue des taux en Europe lundi, et une encore plus forte mardi aux Etats-Unis, un mouvement qui favorise les marchés actions.

Mardi, le taux français à l'échéance 10 ans, qui fait référence, était stable à 3,42%.

De plus, après avoir ouvert en baisse lundi, Wall Street s'est retourné après la clôture des marchés européens.

Peu d'indicateurs sont attendus mardi, mais les investisseurs attendent la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis jeudi.

Les investisseurs continuent également d'observer la suite du conflit déclenché par le Hamas contre Israël, et dont "l'évolution est extrêmement incertaine", relate François Rimeu, membre de l'équipe stratégie de la Française AM, et particulièrement sur le pétrole.

Les cours du pétrole baissaient de 1% mardi, après leur bond de 4% lundi.

Mouvements inverses à lundi

Les entreprises ayant été favorisées lundi avec les premières réactions boursières au déclenchement du conflit entre le Hamas et Israël sont cette fois plus en retrait: TotalEnergies était la seule entreprise du CAC 40 dans le rouge (-1,08% à 60,73 euros). Les valeurs des secteurs perçus comme plus défensifs comme Sanofi (+0,02% à 102,62 euros) et Orange (+0,64% à 11,07 euros), sont aussi en retrait.

Les valeurs qui progressent le plus sont celles les plus liées à l'activité économique, comme Renault (+2,80% à 36,44 euros), Alstom (+3,37% à 13,51 euros).

