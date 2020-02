La Bourse de Paris rebondit grâce aux mesures de la banque centrale chinoise

Salle de contrôle d'Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris, à La Défense, le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini nettement dans le vert mardi (+1,76%), portée par les actions de la banque centrale chinoise, sans pour autant effacer entièrement les pertes liées aux craintes de la propagation du coronavirus chinois enregistrées la semaine dernière.

L'indice CAC 40 a progressé de 102,5 points dans un volume d'échanges modéré de 3,8 milliards d'euros. Lundi, il avait fini en légère hausse (+0,45%).

Après une ouverture dans le vert, la cote parisienne a accru ses gains pour s'installer au-dessus des 5.900 points.

"Le mouvement d'aujourd'hui semblé lié aux interventions de la banque centrale chinoise qui injecte des liquidités", estime Alexandre Baradez, analyste à IG France.

Dans l'espoir de rassurer les marchés, la banque centrale chinoise a injecté des milliards de liquidités ces deux derniers jours.

"L'actualité chinoise dicte le tempo. C'est une semaine test, avec la réouverture des marchés chinois après la pause du Nouvel An", poursuit-il pour l'AFP.

Après une journée noire lundi, la Bourse de Shanghai (+1,34%) et celle de Shenzhen (+1,80%) ont aussi rebondi mardi.

"On ne doit pas conclure que la phase de stress est finie. Il va falloir d'autres mesures, un vrai package de relance budgétaire pour que le marché réagisse plus fortement, explique M. Baradez.

Les inquiétudes suscitées par la propagation du nouveau coronavirus sont cependant loin d'être évacuées. Le bilan de l'épidémie virale est ainsi monté mardi à 426 morts en Chine.

"Ce rebond n'est pas lié à des informations positives sur le virus ou sur la Chine", confirme Alexandre Baradez.

Le pays a pris plusieurs décisions très strictes afin d'endiguer la propagation de ce virus.

Il poursuit par exemple ses mesures de confinement drastiques à l'image de la municipalité de Taizhou et trois districts de Hangzhou -siège du géant du commerce en ligne Alibaba et capitale de la province du Zhejiang- n'autorisent plus qu'une personne par foyer à sortir une fois tous les deux jours pour faire leurs courses. Quelque 9 millions de personnes au total sont concernées.

Du côté des valeurs, ce sont les sociétés dans le secteur des matières premières qui ont particulièrement rebondi, à l'instar d'ArcelorMittal (+5,38% à 14,11 euros) et Total (+2,38% à 44,80 euros).

Atos gagnait 4,31% à 78,92 euros alors que le groupe informatique poursuit son désengagement de l'entreprise de services de paiement Worldline (-0,70% à 63,60 euros), avec la cession annoncée de 13,1% du capital de son ancienne filiale, qui vient d'annoncer vouloir racheter Ingenico (-1,18% à 121,80 euros).

Bonduelle refluait de 0,92% à 21,50 euros, fragilisé par des performances en demi-teinte en Europe et une alerte sanitaire en Amérique du Nord qui poussent le groupe à affiner ses objectifs annuels dans le bas de la fourchette prévue.

Iliad enfin s'appréciait nettement (+10,19% à 133,50 euros) profitant d'un relèvement de recommandation après la réussite d'une augmentation de capital.

Euronext CAC40

pid/tq/LyS