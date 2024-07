La Bourse de Paris rebondit de son point bas depuis sept mois

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a rebondi de 1,22 % vendredi après avoir touché la veille son plus bas niveau en clôture depuis le 22 janvier, aidée notamment par les résultats d'Hermès qui ont redonné un peu de couleur au secteur du luxe.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 90,66 points à 7.517,68 points, mettant un terme à une série de trois baisses, mais cela ne suffit pas pour afficher un bilan hebdomadaire positif (-0,22%).

Les résultats d'entreprises ont fait surtout la pluie et un peu le beau temps pour les entreprises du CAC. Alors qu'un peu plus de la moitié des groupes étaient attendus, les neuf pires performances de la semaine et sept des huit meilleures sont pour des compagnies ayant publié leur performance financière.

Eurofins, qui a un peu rassuré dans son combat de longue haleine contre le fonds Muddy Waters, a enregistré la plus forte hausse (+10,94%) et STMicroelectronics, qui a de nouveau abaissé ses prévisions, la plus forte baisse (-16,46%).

"On s'attendait à une saison moyenne, mais avec un rebond envisagé pour le deuxième semestre et finalement, on voit que ce n’est pas forcément le cas" explique Ariane Hayate, gérante actions européennes de Edmond de Rothschild AM.

La période a pu aussi fournir "une occasion pour des investisseurs étrangers de jeter l'éponge sur des titres français", mis sous pression depuis la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les données ont éclipsé les indicateurs macro-économiques de la semaine, comme l'inflation qui a reculé comme attendu en juin aux États-Unis.

Les investisseurs attendent la réunion de la banque centrale américaine la semaine prochaine, à l'issue de laquelle ils espèrent un signe d'une baisse des taux en septembre.

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica a poursuivi le rythme de progression de son activité au premier semestre, lui permettant de confirmer jeudi ses perspectives de croissance annuelle jusqu'en 2026. L'action du groupe a grimpé de 7,39% à 207,10 euros.

Seule entreprise du secteur du luxe de la Bourse de Paris à avoir publié une hausse de son bénéfice net au premier semestre, Hermès a progressé de 3,39% à 2.075 euros.

LVMH (+1,61% à 663,10 euros) et Kering (+2,18% à 284,20 euros) ont profité de cette publication pour rebondir un peu, après leurs résultats moins favorablement accueilli durant la semaine.

