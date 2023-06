La Bourse de Paris rebondit de 0,55%

La Bourse de Paris a repris 0,55% jeudi, réagissant favorablement à la publication d'un net ralentissement de l'inflation en zone euro et aux avancées positives du texte sur le plafond de la dette américaine qui vise à éviter un défaut de paiement.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 38,73 points, à 7.137,43 points, après avoir marqué un net recul de 1,54% la veille.

La Bourse de Paris entame le mois de juin sur une bonne note, après avoir terminé mai sur une perte mensuelle de 5,24%, son premier recul mensuel depuis le début de l'année, mais aussi le pire depuis septembre 2022.

Les investisseurs ont été rassurés par le net ralentissement de l'inflation en zone euro en mai, à 6,1% sur un an, après 7% en avril, et par l'inflation sous-jacente (qui exclut l'énergie et l'alimentaire) qui a reculé à 5,3%, "son plus bas niveau en quatre mois", selon Jack Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics.

Et pour Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie marchés chez Natixis IM Solutions, les marchés "s'interrogent sur la persistance de cette inflation" et sur la réponse des banques centrales.

"Nous continuerons d'avancer - avec détermination et sans découragement - jusqu'à ce que nous voyions l'inflation revenir à notre cible à moyen terme de 2% en temps opportun", a déclaré jeudi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde.

L'ancienne ministre a aussi indiqué que les taux d'intérêt directeurs de l'institution approchaient de l'"altitude de croisière".

Aussi, deux hausses des taux "de plus et de chacune 25 points de base (en juin et en juillet)" devraient intervenir "avant de les maintenir inchangés", selon Salomon Fiedler, analyste chez Berenberg.

Les investisseurs ont également été rassurés jeudi par l'adoption aux Etats-Unis par les élus de la Chambre des représentants du texte visant à relever le plafond de la dette américaine, et ainsi éviter un défaut de paiement.

Le texte doit désormais être adopté par le Sénat, qui devrait se prononcer rapidement.

Le marché obligataire s'est détendu jeudi. Le taux d'intérêt de la dette française à dix ans valait 2,81% contre 2,85% à la clôture de mercredi.

Descente aux enfers pour Casino

L'action de Casino a chuté de 9,43%, à 5,05 euros, touchant un nouveau plus bas historique après le placement en garde à vue du PDG du groupe, Jean-Charles Naouri.

Cette garde à vue s'inscrit dans le cadre d'une enquête visant Casino pour manipulation de cours et délit d'initié, au moment où le groupe doit renégocier sa dette avec ses créanciers afin d'assurer son avenir. Depuis le début de l'année, l'action Casino a dévissé de 48,31%.

Nouvelle année "record" pour Rémy Cointreau

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau (cognac Rémy Martin, gin The Botanist) a glissé de 5,01% à 136,55 euros après avoir présenté des résultats annuels "record", avec un bond de 38% de son bénéfice net, mais prévoyant une "stabilisation" de son chiffre d'affaires pour l'actuel exercice et "une baisse très forte de (ses) ventes aux Etats-Unis sur le premier semestre".

Safran épice ses relations avec Air Liquide

Safran (+1,52% à 137,50 euros) est entré en "négociations exclusives" avec Air Liquide (+0,91% à 158,06 euros) pour acquérir ses activités de génération d'oxygène à bord des avions, une opération qui doit lui permettre de se renforcer dans le segment militaire, a annoncé jeudi l'équipementier aéronautique.

