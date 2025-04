La Bourse de Paris rebondit avec les perspectives de négociations commerciales

information fournie par Reuters • 08.04.2025 • 18:05 •

Technip Energies NV TE.PA : * TECHNIP ENERGIES REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR POUR BLUE POINT NUMBER ONE ATR * CE PROJET VISE À CRÉER LA PLUS GRANDE USINE D'AMMONIAC BAS-CARBONE AU MONDE, AVEC UNE CAPACITÉ D'ENVIRON 1,4 MILLION DE TONNES PAR AN Texte original nGNE2XfrHs ... Lire la suite