La Bourse de Paris rebondit avant plusieurs échéances majeures

La Bourse de Paris monte de 0,46% dans les premiers échanges lundi, tentant de rebondir de son plus bas niveau depuis début janvier avant de nombreux rendez-vous économiques, des banques centrales aux entreprises.

L'indice vedette CAC 40 progressait de 31,24 points à 6.826,62 points vers 09H25. Vendredi, le plongeon de près de 19% de Sanofi l'a entraîné en baisse de 1,36%, à son plus bas de clôture depuis le 5 janvier.

Sur les huit dernières semaines, la cote parisienne a terminé sept fois dans le rouge.

Les investisseurs se préparent à de nouvelles séances bien remplies, en plus des résultats d'entreprises qui vont continuer de s'égrainer durant la semaine.

Les banques centrales au Japon, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni se réunissent notamment, des évènements dont les actes et les paroles sont toujours scrutés.

"Si une pause (dans la hausse des taux d'intérêt) ne fait aucun doute, en l'absence de mise à jour des projections économiques, tous les regards seront tournés vers les orientations futures de Jerome Powell", le président de la banque centrale américaine, assure John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

En Europe, on attend des chiffres sur l'inflation lundi et mardi, mais aussi sur la croissance.

Aux Etats-Unis, plusieurs données sur l'emploi sont attendues les prochains jours, avant de terminer par le rapport mensuel vendredi.

Sur le marché obligataire, le taux de la France baissait pour tourner autour de 3,40%, une tendance similaire à celui de l'Allemagne, après la décision de l'agence de notation Fitch de maintenir la note de crédit du pays vendredi.

Sanofi, la séance d'après

Après avoir connu sa pire chute depuis au moins 30 ans (-18,93%), et avoir vu s'envoler près de 25 milliards de valorisation en Bourse, le laboratoire pharmaceutique Sanofi rebondissait de 1,19% à 82,43 euros.

Le groupe avait réduit vendredi ses objectifs financiers à court terme dans le cadre de son plan stratégique, en annonçant des résultats un peu moins bons que prévu.

ArcelorMittal chute

ArcelorMittal a confirmé samedi la signature d'un "accord préliminaire" avec le Kazakhstan pour transférer la propriété de sa filiale locale à cet immense pays d'Asie centrale, après la mort d'au moins 45 mineurs dans un accident sur un site du groupe. Le président Kassym-Jomart Tokaïev a notamment qualifié le groupe de "pire entreprise de l'histoire du Kazakhstan du point de vue de la coopération avec le gouvernement".

L'action a chuté de plus de 5% dans les premiers échanges, et reculait encore de 4,91% à 20,03 euros vers 09H25. Sur l'indice élargi SBF 120, l'action du groupe minier Eramet progressait de 3,89% à 64,15 euros, et les groupes miniers à Londres étaient aussi dans le vert.

Stellantis trouve un accord aux Etats-Unis

Le syndicat américain de l'automobile UAW a annoncé samedi un accord préliminaire avec Stellantis (+0,38% à 17,39 euros), trois jours après un accord similaire avec Ford, en vue de mettre fin à la grève chez le constructeur automobile. Il prévoit une augmentation de 25% des salaires de base d'ici à 2028.

