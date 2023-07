La Bourse de Paris rebondit au milieu des résultats, l'action Casino suspendue

La Bourse de Paris gagnait 1,05% jeudi matin, particulièrement chargé en résultats d'entreprises dont beaucoup ont été salués, sur fond de rebond des valeurs du luxe et alors que l'action Casino a été suspendue "à la demande de la société".

L'indice vedette CAC 40 gagnait 76,75 points à 7.391,82 points vers 09H55. La veille, il avait reculé de 1,35%, plombé par la déception des investisseurs sur LVMH.

Beaucoup d'autres résultats ont été publiés mercredi soir et jeudi avant l'ouverture de la place financière, avec des performances saluées à l'instar de BNP Paribas ou mal accueillies comme pour Teleperformance.

La séance est également marquée par les annonces de la banque centrale américaine. La Fed a décidé mercredi soir de reprendre les hausses de taux, après une pause en juin, laissant toutes les options ouvertes pour la suite et martelant que l'inflation reste bien supérieure à son objectif même si elle a ralenti.

"En moins d'un an, la Fed a changé de paradigme. Elle pensait avoir besoin d'une récession pour faire baisser l'inflation pour maintenant ne plus envisager de récession", décrit Christophe Boucher, directeur des investissements chez Abn Amro IS.

Le principal taux directeur américain se trouve désormais dans une fourchette entre 5,25% et 5,50%, au plus haut depuis 2001.

Ce jeudi, c'est au tour de la Banque centrale européenne. Elle devrait de nouveau relever son principal taux directeur jusqu'à 3,75% et se laisser aussi toutes les possibilités à l'avenir, alors que l'inflation en zone euro est toujours supérieure à celle des Etats-Unis.

Casino suspendu

Le cours de l'action du distributeur Casino est suspendu "à la demande de la société" et "dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse", selon une notice d'Euronext.

Le groupe - qui vient de publier une perte nette de 2,23 milliards d'euros au premier semestre - espère trouver un accord avec ses créanciers jeudi, ce qui validerait le plan de reprise des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds d'investissement britannique Attestor. Casino a perdu plus de 68% de sa valeur boursière depuis le début de l'année.

Teleperformance abaisse ses prévisions

Le géant mondial des centres d'appel, Teleperformance, chutait de 8,92% à 144 euros, après avoir abaissé la veille son objectif de croissance annuelle.

"Une série de chiffres faibles dans l'ensemble, avec peu d'éléments positifs" décrivent les analystes de RBC, quand ceux d'Oddo notent que "la visibilité sur la croissance organique reste très faible dans le contexte actuel".

L'action subi aussi le pire repli du CAC 40 depuis le premier janvier, de plus de 35%.

Saint-Gobain et BNP Paribas applaudis

Saint Gobain montait de 3,91% à 60,78 euros, meilleure performance du CAC 40, après ses résultats.

BNP Paribas montait aussi de 2,96% à 59,83 euros après des performances moins bonnes qu'il y a un an mais meilleures que ce qu'attendaient les analystes.

Safran gagnait 1,96% à 148,16 euros après ses résultats.

Du rouge après des résultats

Outre Teleperformance, Airbus (-2,07% à 130,42 euros), Renault (-1,42% à 38,98 euros), Schneider Electric (-0,72% à 159,02 euros), STMicroelectronics (-0,76% à 45,98 euros), et TotalEnergies (-0,37% à 53,66 euros) sont tous dans le rouge en Bourse.

Les entreprises dans le rouge ont toutes publié des résultats jeudi, sauf Orange (-0,04% à 10,51 euros) qui avait communiqué mercredi matin.

Sur l'indice élargi

Les variations sont plus grandes encore sur l'indice élargi SBF 120: Nexity chutait de 9,79% à 16,50 euros, Eramet de 7,58% à 81,50 euros, Scor de 5,20% à 27,18 euros, Forvia de 4,07% à 23,57 euros, Eurazeo de 2,58% à 60,50 euros après leurs résultats.

A l'inverse, Seb (+6,33% à 102,40 euros), Ipsen (+4,00% à 114,50 euros), Technip Energies (+3,85% à 21,58 euros), Orpea (+2,81% à 1,85 euro) montaient après leur publication.

