La Bourse de Paris rattrapée par la progression de l'épidémie aux Etats-Unis

La Bourse de Paris est attendue en baisse jeudi, rattrapée par le retournement de tendance aux Etats-Unis, où les marchés ont fini en baisse après l'annonce de la fermeture des écoles de la ville de New-York.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 se repliait de 0,70% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait progressé de 0,52%.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse dans le sillage de l'annonce de la fermeture des écoles à New-York face à la résurgence des nouveaux cas de Covid-19", anticipe John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Après une première partie de la séance en hausse, l'indice vedette américain Dow Jones Industrial Average a finalement baissé de 1,16% tout comme l'indice élargi S&P 500. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,82%.

Les Etats-Unis ont enregistré en moyenne chaque jour plus d'un millier de décès au cours des deux dernières semaines. Des restrictions ont été mises en place dans plusieurs Etats à l'approche de la fête de Thanskgiving, habituellement marquée par de grandes réunions familiales et de nombreux déplacements à travers le pays.

La prolongation des restrictions augmente "le risque que les dégâts économiques deviennent permanents" pour certains secteurs, développe Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"Les investisseurs doivent équilibrer les risques du virus" par rapport aux progrès des candidats-vaccins, continue-t-il.

Par ailleurs, le premier ministre japonais a déclaré que son pays était en "alerte maximale" après avoir recensé plus de 2.000 infections quotidiennes au Covid-19, un record même s'il est relativement faible comparé à d'autres pays.

Parmi les valeurs à suivre

L'accord sur la suppression de 2.500 postes dans l'ingénierie et les fonctions tertiaires de Renault a été validé jeudi par les syndicats. Cela représente plus de la moitié des suppressions en France, à négocier dans le cadre d'un plan d'économie de plus de deux milliards sur trois ans.

Vallourec a annoncé mercredi la suppression d'un millier de postes, dont 350 en France.

Le conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield a nommé mercredi un nouveau président à la tête de son directoire, scellant la victoire des opposants à la stratégie de la direction sortante du géant des centres commerciaux.

Bouygues a relevé ses prévisions pour 2020, malgré le reconfinement, grâce à "de très bons résultats" lors du troisième trimestre.

La Française des Jeux (FDJ) fête le premier anniversaire de son entrée en Bourse. Le titre a pris plus de 70% depuis.

fs/cd/nth