La Bourse de Paris rattrapée par la pandémie, recule de 0,64%

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,64% mardi, au moment où les cas de Covid-19 se multiplient en Europe et contraignent les autorités à durcir les restrictions, au risque de freiner la très fragile reprise économique.

L'indice CAC 40 a abandonné 31,68 points à 4.947,61 points.

Le mouvement de défiance a été observé également en Allemagne où le Dax a perdu 0,91%, et au Royaume-Uni où le FTSE 100 a lâché 0,53%.

Outre-Atlantique, le Dow Jones perdait 0,30% vers 16h00 GMT, le S&P 500 0,27%, pendant que le Nasdaq gagnait 0,35%.

"L'Europe est focalisée sur les nouvelles restrictions que les Etats sont en train d'imposer, et par ricochet sur un potentiel quatrième trimestre nettement moins bon qu'attendu" économiquement, observe Philippe Cohen, gérant à Kiplink.

Des mesures plus strictes sont attendues en France à l'issue d'une allocution du président Emmanuel Macon mercredi. L'Italie et l'Allemagne ont déjà resserré la vis, et Madrid est partiellement bouclée.

De quoi faire craindre de nouvelles conséquences très lourdes pour l'économie mondiale.

Selon des prévisions du Fonds monétaire international (FMI) mardi, la récession va être moins sévère que prévu en 2020, de -4,4%, mais la reprise s'essouffle déjà. "L'ascension sera probablement longue, inégale et incertaine", a résumé son économiste en chef, Gita Gopinath.

D'autant qu'une mauvaise nouvelle sur le front des vaccins a un peu refroidi les espoirs des investisseurs: le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson a suspendu temporairement son essai clinique pour un vaccin contre le Covid-19 après la maladie inopinée d'un participant.

La pandémie a fait plus de 1,081 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11H00 GMT. Quelque 37,9 millions de cas ont été officiellement comptabilisés.

LES BANQUES LANTERNES ROUGES

Parmi les valeurs les plus touchées mardi, les bancaires, très sensibles à la conjoncture économique, ont fini lanternes rouges du CAC 40, Crédit Agricole perdant 3,79% à 7,42 euros, Société Générale 3,95% à 12,21 euros et BNP Paribas 4,07% à 32,18 euros.

L'AERIEN SOUFFRE

Airbus a de son côté reculé de 3,50% à 63,68 euros après la signature d'un accord entre les syndicats et la direction sur un plan de sauvegarde de l'emploi. ADP a chuté de 4,40% à 81,50 euros et Air France-KLM de 4,31% à 2,98 euros.

