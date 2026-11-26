CAC 40 au siège d'Euronext le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait en forte hausse jeudi, portée par les valeurs industrielles, bancaires et technologiques, le marché rattrapant le redressement de Wall Street survenu mercredi après la clôture européenne.

Vers 09H45, l'indice vedette CAC 40 gagnait 1,79 %, soit 142,69 points, à 8.123,26 points. Mercredi, il avait cédé 0,75 % pour terminer à 7.980,57 points.

Les places européennes avaient fermé mercredi avant le retournement de Wall Street, où le Nasdaq a limité sa baisse à 0,62 % après avoir plongé de plus de 4 % en séance.

"L'Europe, qui avait fermé avant le retournement, doit trouver ses propres appuis ce matin", relève Florian Ielpo, de Lombard Odier Investment Managers.

"Le jour férié de Thanksgiving aux États-Unis offre aux Bourses européennes la rare opportunité de sonder leurs propres niveaux de valorisation +justes+ sans être soumises à l'influence permanente de Wall Street", relève Andreas Lipkow, analyste de CMC Markets.

Sur la cote parisienne, les valeurs de l'aéronautique et de la défense figuraient parmi les plus fortes hausses en début de séance : Safran gagnait 3,78 % à 301,90 euros, Thales 3,03 % à 234,50 euros, Airbus 2,78 % à 195,28 euros et Dassault Aviation 2,67 % à 300,40 euros.

Les banques progressaient aussi nettement : Société Générale prenait 2,84 % à 63,07 euros et BNP Paribas 2,68 % à 90,58 euros.

ArcelorMittal gagnait 3,52 % à 52,28 euros, dans le sillage des valeurs minières européennes.

Les valeurs technologiques et électriques, qui avaient lourdement chuté mercredi, rebondissaient : Soitec prenait 3,79 % à 88,28 euros, STMicroelectronics 4,84 % à 39,36 euros, Nexans 3,43 % à 117,60 euros et Legrand 2,72 % à 124,55 euros.

Sur le front politique, députés et sénateurs ont échoué jeudi matin à s'entendre sur le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027, renvoyant le texte en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt français à dix ans était stable à 4,74 %, tandis que son équivalent allemand remontait à 3,25 %, contre 3,23 % à la clôture la veille.

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