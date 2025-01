La Bourse de Paris prudente face aux incertitudes

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue à tâtons mardi face aux incertitudes liées aux nouvelles menaces douanières de Donald Trump, à la saison des résultats d'entreprises et à la future politique des grandes banques centrales, au lendemain du choc provoqué par l'IA chinoise DeepSeek.

Vers 8H50 GMT, le CAC 40 perdait 0,07% à 7.900,80 points, en recul de 5,78 points. La veille, l'indice avait perdu 0,27% à 7.906,58 points.

"Les menaces douanières de Donald Trump suscitent de nouvelles inquiétudes sur les marchés", a expliqué Kathleen Brooks, directrice de la recherche économique chez XTB.

Le président américain a annoncé dans la nuit de lundi à mardi que les États-Unis allaient imposer "dans un avenir très proche" des droits de douanes sur les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et les métaux, tels que l'acier.

"Si vous voulez arrêter de payer les taxes ou les droits de douane, vous devez construire votre usine ici en Amérique", a-t-il lancé à destination des entreprises étrangères, lors d'une rencontre avec des élus républicains à Miami.

Dans ce contexte, les groupes du secteur des semi-conducteurs français STMicroelectronics (-1,33% à 24,06 euros) et Soitec (-5,49% à 79,25 euros) reculaient à Paris.

Des déclarations du nouveau secrétaire d’État au Trésor Scott Bessent soutenant une hausse progressive et générale des droits de douanes américains à partir d'un taux initial de 2,5% et potentiellement jusqu'à 20%, rapportées par le Financial Times, ont également ébranlé les investisseurs.

Les marchés tentent aussi de surmonter le recul généralisé provoqué lundi par la montée en puissance du nouveau modèle chinois d'IA DeepSeek, capable de concurrencer les géants américains. Ses capacités, équivalentes à celles des leaders américains du secteur, inquiètent le secteur car elles ont été obtenues à faible coût.

A Paris, Schneider Electric, qui avait déjà reculé la veille de 9,48%, cédait toujors 4,59% à 233,75 euros vers 8H50 GMT mardi. La principale perspective de croissance de ces groupes est la demande énergétique liées aux centres de données nécessaire pour développer l'intelligence artificielle.

L'attention des marchés devrait désormais se tourner vers la politique monétaire des grandes banques centrales: la Réserve fédérale américaine (Fed) se réunit mardi et mercredi, avant la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Les analystes s'attendent à ce que les deux institutions prennent des chemins opposés.

La BCE devrait poursuivre ses baisses de taux, sur fond d'atonie économique et de hausse des prix stabilisée en zone euro. La Fed pourrait elle préférer le statu quo, face à une inflation et une croissance toujours dynamiques aux États-Unis.

Dans ce contexte, le taux d'intérêt de l'emprunt à dix ans français atteignait 3,28%, contre 3,27% la veille.

Autre point d'attention: la saison des résultats qui bat son plein cette semaine.

A Paris, les marchés attendent notamment avec impatience la publication du rapport annuel 2024 du poids lourd du luxe LVMH, prévu après la fermeture de la Bourse.

Sartorius bondit

Le groupe Sartorius Stedim Biotech (SSB), qui fournit du matériel aux laboratoires pharmaceutiques bondissait de 10,15% sur le SBF 120 vers 8H50 GMT. L'entreprise a certes connu une année difficile avec une baisse de son bénéfice net annuel de 17% à 280 millions d'euros en 2024. Mais le groupe est optimiste, notamment grâce à la hausse des entrée de commandes et prévoit de réaliser en 2025 une "croissance rentable" dans ses deux divisions.

Alten grimpe

Le groupe d'ingénierie et de technologie Alten (+8,88% à 7,35 euros sur le SBF 120) a fait état lundi après la séance d'une hausse de 1,8% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2024, selon des résultats préliminaires.

Euronext CAC40