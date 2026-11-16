La Bourse de Paris prudente avant une semaine déterminante pour l'IA

Vue du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris, le 22 août 2014. ( AFP / Fred DUFOUR )

La Bourse de Paris évolue prudemment lundi, avant une semaine ponctuée par l'entrée en Bourse historique d'Anthropic et les résultats trimestriels de Nvidia, dans la tourmente après la démission de emblématique patron.

Vers 9H50 à Paris, le CAC 40 prenait 0,36 % à 8.398,65 points, en hausse de 28,96 points. Vendredi, l'indice vedette de la Bourse parisienne avait gagné 0,09 %.

Les investisseurs restent confrontés à une "nervosité persistante autour du secteur technologique et des valorisations liées à l'intelligence artificielle", a relevé John Plassard, analyste pour Cité Gestion Private Bank.

L'IA est le principal moteur des marchés d'actions mondiaux depuis plusieurs années, mais fait désormais face à des doutes croissants quant à la rentabilité future des investissements massifs engagés pour son développement.

La pression s'est accentuée début novembre, avec la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, qui a fait craindre une plus grande régulation de la construction de centres de données pour l'IA dans le pays.

Dans ce contexte, "il faudra surveiller cette semaine la publication des résultats de Nvidia mardi et l’introduction en Bourse d’Anthropic en fin de semaine", ont expliqué les analystes de Natixis.

Le géant des puces électroniques américain Nvidia publie ses résultats trimestriels mardi, après la fermeture de Wall Street.

Cette publication intervient dans la foulée de la démission jeudi dernier de Jensen Huang, son emblématique patron, qui a été accusé de plusieurs relations extra-conjugales, dont l'une avec une espionne chinoise présumée.

Autre rendez-vous majeur de la semaine : l'introduction en Bourse jeudi d'Anthropic, concepteur de l'IA Claude, qui pourrait lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars, avec un objectif de valorisation entre 1.300 et 1.400 milliards.

Côté indicateurs, les investisseurs devront digérer les chiffres de la production industrielle en zone euro pour le mois de septembre, attendus à 11H00 (heure de Paris).

Sur le marché de la dette, le rendement à échéance dix ans de la France s'établissait à 4,92 %, au même niveau que vendredi. Son équivalent allemand, référence en Europe, restait lui à 3,37 %.

Parmi les valeurs à suivre à Paris, le groupe Exosens, qui fabrique des équipements de vision nocturne et des caméras thermiques, a annoncé lundi avoir reçu une "commande pour la fourniture de 25.000 tubes intensificateurs de lumière 4G+" de la part de l'entreprise chypriote Theon. Le titre grimpait de 3,24 % à 52,55 euros sur l'indice élargi SBF 120.

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