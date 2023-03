La Bourse de Paris prolonge sa baisse à l'approche du rapport sur l'emploi américain

La Bourse de Paris prolonge sa baisse jeudi dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi, après deux séances difficiles pour les actifs risqués.

A 11H14, l'indice vedette CAC 40 pliait de 0,65% à 7.267,87 points après deux séances de léger repli.

"Contrairement au statu quo de la Banque du Canada sur ses taux directeurs, les éléments en faveur d'un nouveau tour de vis monétaire s'accumulent aux Etats-Unis", souligne Véronique Riches-Flores, économiste au cabinet RichesFlores. Le patron de la banque centrale américaine Jerome "Powell semble d'ailleurs de moins en moins hésitant sur la question à en juger par ses propos devant le Congrès, convaincu qu'il a encore du grain à moudre pour avoir une chance de maîtriser l'inflation", poursuit-elle.

Mardi, M. Powell avait affirmé devant le Sénat américain que les données économiques au-dessus des attentes du marché aux Etats-Unis suggéraient que "le niveau final des taux d'intérêt" de la Fed serait "susceptible d'être plus élevé que prévu".

Mercredi, il a précisé devant le Congrès américain qu'"aucune décision (n'avait) été prise" et notamment que l'amplitude de la prochaine hausse des taux dépendrait des indicateurs.

Ces déclarations et les données plus fortes qu'attendu sur les créations d'emplois dans le secteur privé publiées mercredi "ont déjà nettement modifié les anticipations des marchés" qui envisagent maintenant une nouvelle série de hausses des taux directeurs de la Fed et "entrevoient la possibilité d'une remontée des taux au-delà de 6% d'ici la fin de l'année", poursuit Mme Riches-Flores.

Au cours de cette séance, les investisseurs se pencheront sur la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, avant que leur attention ne se porte vendredi sur la parution du rapport mensuel sur l'emploi américain, très surveillé par la Fed.

Lourdes chutes pour JCDecaux et OVHCloud

L'action JCDecaux plongeait de 12,42% à 19,95 euros vers 11H00.

Le géant de l'affichage publicitaire, qui est revenu dans le vert en 2022 après deux ans de pertes dues à la pandémie de Covid-19, a prévu une croissance au ralenti pour le premier trimestre et indiqué qu'il ne proposera à nouveau aucun versement de dividende cette année.

L'action du groupe d'hébergement web et fournisseur d'infrastructure informatique OVHCloud chutait de 13,93% à 12,07 euros après que, selon l'agence d'informations financières Bloomberg, les fonds KKR et TowerBrook ont cédé 5 millions de titres OVHCloud au prix de 12,90 euros, représentant une décote de 7,86% par rapport au cours de clôture de mercredi.

Rouge moins vif pour Vivendi et Showroomprivé

Le groupe Vivendi (-1,24% à 9,73 euros) a basculé dans le rouge en 2022, avec une perte nette de plus d'un milliard d'euros due principalement à la déconsolidation de l'opérateur Telecom Italia, au conseil d'administration duquel il ne siège plus.

L'action de SRP, propriétaire du site Showroomprivé, perdait 4,89% à 1,46 euro après que le groupe a vu son bénéfice net chuter drastiquement en 2022 pour s'établir à 300.000 euros, dans "un environnement de marché difficile" avec des problèmes d'approvisionnement et dans un contexte inflationniste.

Décollage puissant chez Dassault Aviation

Le titre Dassault Aviation s'envolait de 10,33% à 176,10 euros.

L'avionneur a enregistré un volume record de 20,9 milliards d'euros de commandes en 2022, en hausse de 74%, porté par le succès de l'avion de combat Rafale à l'exportation et le dynamisme de l'aviation d'affaires.

pan/jvi/clc