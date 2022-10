La Bourse de Paris progresse légèrement, la pluie de résultats se poursuit

La Bourse de Paris montait de 0,38% mercredi, dans la foulée de deux séances de nette progression, toujours sous une salve nourrie de résultats d'entreprises, à la veille de la réunion de la Banque centrale européenne.

L'indice vedette CAC 40 progressait de 24,11 points à 6.275,66 points vers 10H25. Mardi, il avait pris 1,94%, pour finir à son plus haut depuis plus d'un mois.

Il y a un "retour de l'appétit pour le risque", note Sebastian Paris-Horvitz, directeur de la recherche de la Banque Postale AM, "alors que les emprunts d'Etat voient leur rendement légèrement baisser à partir de points hauts".

L'emprunt à 10 ans français, l'échéance qui fait référence, retombait à 2,67% loin du pic de 3,09% vendredi.

Cette dynamique "s'appuie sur l'espoir d'un changement rapide dans la politique monétaire", poursuit l'analyste.

Les investisseurs ont en ligne de mire la prochaine réunion de la Banque centrale européenne (BCE) qui devrait relever à nouveau ses taux d'intérêt jeudi, tout comme la Réserve fédérale américaine (Fed) début novembre.

Les marchés espèrent que la Fed aura la main un peu moins lourde et augmentera ses taux un peu moins que lors des réunions précédentes.

Orpea plonge encore, veut renégocier sa dette

L'action d'Orpea plongeait de plus de 30% à la Bourse de Paris, après avoir annoncé l'ouverture d'une nouvelle procédure amiable de conciliation devant le tribunal de commerce de Nanterre pour renégocier sa dette avec ses créanciers.

L'action chutait de 32,61% à 9,91 euros après avoir perdu jusqu'à 40%. Depuis le début de l'année, la valorisation de l'entreprise, dans la tourmente avec la sortie en janvier d'un livre-enquête dénonçant ses pratiques, a fondu de près de 90%.

Thalès se met à l'abri

Le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 13,7% au troisième trimestre, porté par un bond de ses activités liées à l'identité et à la sécurité numérique et un effet de change favorable, a annoncé mercredi le groupe de défense et de technologies.

Si Thales ne revoit pas à la hausse sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires, le groupe estime dorénavant qu'elle se situera "dans le haut de la fourchette". L'action prenait 2,63% à 124,80 euros.

Dassault Systèmes confirme ses objectifs

Dassault Systèmes (-3,20% à 35,50 euros), le champion français des logiciels 3D pour les entreprises, a vu son bénéfice net bondir de 20% au troisième trimestre à 214,5 millions d'euros et a confirmé ses objectifs annuels, selon un communiqué mercredi.

Michelin ne freine pas face à l'inflation

Le pneumaticien français a confirmé mardi soir l'un de ses objectifs financiers pour l'année, malgré l'impact de l'inflation, en annonçant des ventes en hausse de 23,8% au troisième trimestre.

L'action perdait 4,27% à 24,44 euros, les analystes d'Oddo estimant que la révision en baisse de l'objectif de trésorerie pesait sur le cours.

Vinci convainc

Le groupe de construction et de gestion d'infrastructures de transport a annoncé une hausse de 26% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre, à 16,7 milliards d'euros, tiré par l'international qui représente plus de la moitié du total, notamment la construction et les concessions aéroportuaires.

C'est au-dessus des attentes selon les analystes d'Oddo, même si ceux de RBC se montrent "plus prudents en ce qui concerne le trafic des routes à péage l'année prochaine et le carnet de commandes."

L'action prenait 1,80% à 91,81 euros à 10H20.

Parmi les autres résultats

Le fabricant de câbles Nexans a revu à la hausse mercredi, pour la deuxième fois cette année, ses objectifs financiers pour 2022 mais son action perdait 2,72% à 98,25 euros vers 10H20.

Atos a renoué avec la croissance du chiffre d'affaires (à taux de change constant) au troisième trimestre (+1,1%). L'action du groupe, très volatile, grimpait de 7,10% à 9,74 euros vers 10H20.

mgi/fs/abx