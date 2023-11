La Bourse de Paris progresse légèrement

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris monte de 0,39% dans les premiers échanges mercredi, le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine n'ayant pas bousculé les convictions des investisseurs.

L'indice vedette CAC 40 progressait de 28,23 points à 7.257,68 points peu après 09H20. Mardi, il avait reculé de 0,24%.

La semaine boursière est tronquée par un jour férié à Wall Street jeudi. Vendredi, la Bourse de New York ne sera aussi ouverte que pour une demi-journée.

Dans ce contexte, le compte-rendu des discussions de la Banque centrale américaine, publié mardi, n'a pas changé la vision des investisseurs sur la politique monétaire des prochains mois.

Pour les responsables de l'institution, au moment de la réunion, le 1er novembre, "les taux vont rester élevés pendant longtemps et ce n'est pas encore le temps de la discussion concernant une éventuelle baisse des taux", résume Christopher Dembik, de Pictet AM.

Mais entretemps, le ralentissement de l'inflation américaine a convaincu les investisseurs que les taux directeurs de la Fed allaient baisser plus fortement et plus rapidement que leur prévision au début du mois.

L'autre événement de la soirée de mardi, les résultats des géants américain des puces Nvidia, n'a pas poussé les investisseurs à changer leur vision sur le potentiel de l'intelligence artificielle, un des principaux moteurs des indices en 2023.

Malgré des résultats en forte progression, le titre reculait légèrement dans les échanges d'après Bourse.

"Il se peut que les attentes aient tout simplement été très élevées pour un titre qui a progressé de plus de 240% depuis le début de l'année", mentionnent les analystes de la Deutsche Bank.

A Paris, STMicroelectronics prenait 0,19% à 41,29 euros l'action.

Casino, nouvel avertissement

Le distributeur Casino, en difficulté financière, a annoncé mercredi baisser à nouveau ses prévisions concernant ses activités en France pour l'année 2023 et anticipe désormais une perte d'exploitation de 100 millions d'euros, alors qu'il avait annoncé prévoir un bénéfice d'exploitation (Ebitda) de moins de 100 millions fin octobre.

L'action reculait de 2,30% à 0,80 euro, portant sa dégringolade à plus de 90% depuis le début de l'année.

Elior réduit ses pertes

Le groupe de restauration collective a annoncé mercredi avoir réduit sa perte nette en 2022/2023 à 93 millions d'euros, contre 427 millions sur l'exercice précédent, et salué les "prémices d’un redressement". Les investisseurs étaient satisfaits et l'action prenait 8,51% à 2,32 euros, bien que toujours en perte de 30% depuis le 1er janvier.

Après avoir dévoilé ses ambitions pour 2024, Interparfums prenait aussi 2,83% à 47,25 euros.

