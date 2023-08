La Bourse de Paris progresse en surveillant l'activité économique

La Bourse de Paris progresse de 0,55% dans les premiers échanges mercredi, après les premiers chiffres avancés d'activité économique pour la France et avant ceux en Europe et aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 progressait de 40,41 points à 7.280,89 points peu avant 09H35. Mardi il a enchaîné une deuxème séance de hausse, finissant à +0,59%.

L'attente permanente des investisseurs d'avoir des nouvelles économiques récentes est comblée mercredi avec les indicateurs PMI, qui donnent une idée de l'activité économique en août.

Pour la France, la contraction de l'activité a continué en août. Plus en détails, si l'activité industrielle a fait mieux qu'attendu, celle des services a en revanche déçu.

Ceux de la zone euro sont attendus à 10H00, et ceux pour les Etats-Unis à 15H45.

Après la clôture américaine, les résultats du fabricant de puces électroniques Nvidia seront publiés. L'entreprise est celle qui a lancé et qui a le plus profité de la frénésie boursière autour de l'intelligence artificielle, d'où la haute importance accordée à l'évènement.

Et à partir de jeudi se tient également la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, où les principaux discours sont attendus vendredi.

Le taux d'intérêt de l'emprunt français à 10 ans reculait de nouveau nettement vers 09H30, dans le sillage de sa baisse mardi, tout en demeurant à des niveaux élevés (3,07%).

A l'approche de Jackson Hole, les investisseurs se sont tendus, craignant que le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell ne prévienne que les hausses des taux directeurs ne soient pas finies et que les taux restent "plus hauts pendant plus longtemps", rappellent les analystes de Deutsche Bank.

Les banques devant

Les valeurs financières occupent le devant du CAC 40 en début de séance, dans le contexte de taux d'intérêt élevés. Société Générale gagnait 2,93% à 26,35 euros, BNP Paribas 1,52% à 59,44 euros, Crédit Agricole 1,15% à 11,59 euros et l'assureur Axa 1,15% à 27,65 euros.

fs/kd/nth