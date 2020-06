La Bourse de Paris profite timidement de l'embellie économique et prend 0,19%

La Bourse de Paris montait très légèrement mardi à la mi-journée (+0,19%), profitant timidement d'indicateurs économiques positifs, sans cesser de s'inquiéter de la situation sanitaire.

A 13H20, l'indice CAC 40 grappillait 9,17 points à 4.954,63 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,73%.

La cote parisienne a ouvert en légère hausse et a ensuite beaucoup hésité, passant l'essentiel de son temps à proximité de l'équilibre.

Wall Street se préparait de son côté à ouvrir dans le rouge mais sans grande conviction non plus. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 0,27%, celui de l'indice élargi S&P 500 de 0,15% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 0,07%.

"L'indice reste toujours bloqué dans un large corridor de neutralité", a noté Franklin Pichard, directeur de Kiplink Finance.

Aujourd'hui les marchés ont été "rassurés par de bons indicateurs économiques qui pointent à nouveau vers un rebond de l'économie mondiale", mais dans ce "contexte toujours compliqué, les investisseurs peinent à trouver" de véritables catalyseurs, selon lui.

"En cette dernière séance du mois, du trimestre et du semestre, les marchés poursuivent leur yoyo, tantôt attentifs aux signaux d'accélération de l'épidémie aux États-Unis, tantôt réceptifs à des statistiques économiques parfois supérieures aux attentes", a aussi souligné Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

En matière macroéconomique l'activité manufacturière chinois a rebondi en juin, atteignant son niveau le plus élevé depuis mars. En France, la consommation des ménages est aussi remontée nettement au mois de mai et l'inflation de la zone euro a connu un petite hausse en juin.

Ces indicateurs de bon augure interviennent en outre après la publication lundi soir du discours préparé par le président de la Fed, Jerome Powell en vue de son audition mardi devant une commission de la Chambre des représentants, dans lequel il estime que le rebond de l'économie américaine a commencé plus vite que prévu.

Sur le front sanitaire en revanche, la situation à l'échelle mondiale reste compliquée car la pandémie "est loin d'être finie" et "s'accélère" même, selon l'avertissement lancé lundi par le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

A cela s'ajoute une nouvelle source de tensions diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis, après le vote par Pékin mardi d'une loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong. Cette dernière est perçue par ses détracteurs comme une manière de museler l'opposition dans le territoire autonome.

Ignorant les appels des Occidentaux, le Parlement national chinois a voté ce texte qui intervient un an après les manifestations monstres dans l'ex-colonie britannique contre l'influence du gouvernement central.

Du côté des indicateurs, les promesses de ventes pour mai (Fédération NAR) ou la confiance des consommateurs en juin (Conference board) aux Etats-Unis sont encore attendus.

- Les cycliques en hausse -

Les valeurs cycliques, les plus sensibles à la conjoncture, avaient le vent en poupe, à l'instar de l'automobile ou de l'aéronautique.

Peugeot prenait 2,29% à 14,50 euros, Renault 0,73% à 22,23 euros, Safran 2,27% à 91,20 euros et Airbus 1,44% à 64,26 euros.

Airbus s'apprête à annoncer mardi un plan de restructuration prévoyant des suppressions d'emplois massives pour faire face à la crise du transport aérien qui a conduit l'avionneur européen à réduire de plus d'un tiers ses cadences de production.

Les valeurs technologiques étaient également recherchées, à l'instar de Worldline en hausse de 2,31% à 76,94 euros et STMicroelectronics de 2,13% à 23,98 euros.

Scor profitait (+3,58% à 24,30 euros) du relèvement de sa recommandation à "acheter" par Citi.

Natixis perdait 3,74% à 2,31 euros alors que Natixis et La Banque Postale ont annoncé lundi avoir signé l'accord de rapprochement de leurs filiales de gestion d'actifs dans les activités de gestion de taux et assurantielle, avec l'ambition de donner naissance à un champion européen.

