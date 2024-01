La Bourse de Paris profite de la détente des taux obligataires

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 1,05% vendredi, sa meilleure séance depuis le 8 décembre, soutenue par un repli des taux d'intérêt sur le marché obligataire.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 77,52 points à 7.465,14 points. Sur la semaine, il a gagné 0,60%.

Les marchés ont passé la semaine à jongler entre deux scénarios concernant l'évolution des taux d'intérêt.

Le premier anticipe "une baisse des taux en mars", ce qui provoque un large "optimisme" des marchés, explique Céline Weill-Alliel, gérante chez Uzes Gestion.

Le deuxième "beaucoup plus prudent", et plus présent dans l'esprit des investisseurs, interroge l'opportunité de baisser les taux dès mars compte tenu du dynamisme de l'économie américaine et du risque de reprise de l'inflation, poursuit l'experte.

Vendredi, les taux d'intérêt des emprunts des Etats européens ont nettement reculé, notamment en réaction aux propos de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde qui a estimé jeudi qu'une baisse des taux directeurs une fois que la bataille contre l'inflation sera gagnée est "logique", sans se risquer à donner de date.

Le taux d'intérêt des emprunts de l'Etat français à dix ans est tombé à 2,68% vers 18H00 (17H00 GMT), contre 2,73% jeudi à la clôture.

En France, l'Insee a confirmé vendredi son estimation de l'inflation en décembre, à 3,7%.

Les investisseurs commencent désormais à se tourner vers les résultats d'entreprises qui ont débuté aux Etats-Unis.

Rafale de commandes

Le ministère français des Armées a passé commande de 42 avions de combat Rafale supplémentaires, représentant un "investissement de plus de 5 milliards d'euros".

Les trois constructeurs de cet avion en ont profité: Dassault Aviation, qui supervise 60% de la valeur de l'avion, a pris 2,82% à 189,70 euros, l'électronicien Thales a gagné 2,23% à 141,85 euros et le motoriste Safran a progressé de 2,76% à 168,50 euros.

Burberry met le luxe sur le carreau

Les entreprises du luxe ont souffert après la révision à la baisse des prévisions financières du groupe britannique Burberry, en raison notamment d'une faiblesse aux Etats-Unis. Le groupe a chuté de plus de 10% à Londres.

A Paris, Kering a perdu 1,20% à 366,70 euros, LVMH 0,34% à 669,90 euros mais Hermès a résisté (+0,01% à 1.836,80 euros).

Record de ventes d'avions d'Airbus

L'avionneur européen a réalisé en 2023 la meilleure performance commerciale de son histoire, engrangeant 2.094 commandes nettes pour répondre à la croissance attendue du trafic aérien mondial et au besoin d'avions émettant moins de CO2.

"Les prévisions financières seront atteintes confortablement", tant dans la rentabilité que dans la trésorerie disponible", ont affirmé les analystes de Jefferies dans une note, considérant le chiffre "légèrement supérieur" aux attentes.

Le titre a gagné 3,70% à 149,20 euros.

Vinci fait le plein de cash

Le flux de trésorerie du groupe de BTP et concessions Vinci sera largement supérieur à ses prévisions, dépassant son niveau déjà record en 2022 selon un communiqué publié jeudi.

"Cette situation particulièrement remarquable résulterait notamment d'un niveau d'encaissement clients en fin d'année supérieur aux attentes et du décalage dans le temps de certains investissements" explique le groupe. L'action est montée de 1,90% à 116,68 euros.

Les actionnaires de Casino acceptent le plan de sauvegarde

Les créanciers et les actionnaires du groupe de distribution en grande difficulté Casino, appelés à se prononcer sur le plan de sauvegarde négocié ces derniers mois, l'ont sans surprise largement avalisé, selon un communiqué du groupe dont l'action vaut 58 centimes (+1,05% sur la séance).

