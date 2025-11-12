La Bourse de Paris profite de l'optimisme et de l'appétit pour le risque

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris évoluait dans le vert mercredi, l'optimisme et l'appétit pour le risque des investisseurs faisant leur retour avec l'imminence de la levée du "shutdown" qui paralyse les Etats-Unis depuis plus de 40 jours.

Vers 10H45 heure de Paris, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 84,40 points, soit + 1,03%, à 8.240,63 points.

Mardi, il a terminé en hausse de 1,25% à 8.156,23 points.

Le CAC 40 n'est désormais plus qu'à une dizaine de points de son record absolu en séance (8.271,48 points le 21 octobre) et en clôture (8.258,86 points le 21 octobre également).

Ce mouvement est lié "à une amélioration de l'appétit pour le risque", affirme Daniela Hathorn, analyste de Capital.com.

Les discussions en cours "sur une législation visant à mettre fin au +shutdown+ du gouvernement ont levé un poids majeur sur les marchés mondiaux", précise-t-elle.

La Chambre américaine des représentants doit voter mercredi pour lever la paralysie budgétaire, une "très grande victoire", selon le président américain Donald Trump.

Après plus de 40 jours d'impasse, le Sénat a adopté lundi une proposition de loi qui prolonge le budget actuel jusqu'à fin janvier. La Chambre doit en débattre à partir de mercredi, avec un vote attendu possiblement dans la soirée. Il ne resterait alors que la signature présidentielle pour lever le "shutdown".

L'analyste évoque par ailleurs une rotation sectorielle sur les marchés: "les investisseurs délaissent les grandes valeurs technologiques et défensives au profit des banques, du secteur des loisirs et de l'énergie".

"Cette dynamique profite aux marchés européens, qui attirent aussi les investisseurs en quête de diversification régionale après une forte exposition aux valeurs technologiques américaines", poursuit-elle.

L'indice Stoxx Europe 600 (+0,61%), qui réunit les 600 plus grosses capitalisations boursières du continent, a d'ailleurs touché un nouveau record historique en séance mercredi.

Chute d'Edenred

Edenred, société qui commercialise les Ticket Restaurant, chute à la Bourse de Paris après l'annonce par le groupe d'un changement réglementaire défavorable au Brésil, pays qui représente près de 10% de son activité.

Le titre du groupe perdait 9,72% à 19,13 euros vers 10H30 heure de Paris, peu après avoir perdu plus de 10%.

Le groupe a annoncé dans un communiqué mercredi redouter une baisse "comprise entre 8% et 12%" de son Ebitda organique (excédent brut d'exploitation, indicateur de rentabilité) en 2026, contre une hausse de 2 à 4% prévue précédemment, sur fond de publication imminente par le gouvernement brésilien d'un décret concernant le "dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation" du pays.

Veolia se maintient

Veolia était en hausse de 0,31% à 29,31 euros vers 10H30 heure de Paris après avoir annoncé mercredi avoir remporté ou prolongé trois contrats de gestion de l'eau en Australie, auprès d'opérateurs publics, pour un montant total de 700 millions de dollars australiens (395 millions euros).

Le premier contrat, de 15 ans et avec une option de prolongation de cinq ans, porte sur six usines de traitement de l'eau autour de Ballarat, ville de l'Etat de Victoria située à l'ouest de Melbourne.

