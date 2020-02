La Bourse de Paris prête pour un léger sursaut à l'ouverture

La Bourse de Paris se préparait lundi à ouvrir timidement dans le vert pour sa première séance de février, tout en restant obnubilée par l'épidémie meurtrière de coronavirus qui risque de peser sur l'économie chinoise et mondiale.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,22% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance.Vendredi, il avait fini en net baisse (-1,11%) à 5.806,34 points.

Wall Street avait également clôturé largement dans le rouge vendredi.

Après dix jours d'interruption, les Bourses chinoises ont dévissé de 8% lundi, leur plus fort plongeon depuis cinq ans, affolées par l'impact économique de l'épidémie de pneumonie virale, malgré les mesures de la banque centrale pour rassurer les marchés.

Les inquiétudes concernant la propagation du coronavirus demeurent et "ses conséquences économiques (sont ) de plus en plus évidentes", soulignent les experts de Mirabaud Securities Genève (MSG). "La situation semble de plus en plus sérieuse puisqu'elle force entre autres Apple (42 boutiques dans le pays) à fermer tous ses magasins en Chine jusqu'au 9 février, en raison de l'épidémie."

Le bilan du nouveau coronavirus, faisant état de 361 morts dont 57 lors de la seule journée de dimanche, dépasse désormais celui du Sras de 2002-2003 en Chine continentale

La banque centrale chinoise a décidé d'injecter lundi 1.200 milliards de yuans (156 milliards d'euros) pour contrer l'impact de l'épidémie alors que la croissance chinoise tourne déjà au ralenti.

Les pays du G7 vont se concerter pour apporter une réponse face au nouveau coronavirus apparu en Chine, a annoncé dimanche le ministre allemand de la Santé.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et son allié russe vont de leur côté tenir une réunion technique mardi et mercredi à Vienne pour analyser la baisse des cours du brut en lien avec l'épidémie du nouveau coronavirus. "Les participants devront décider s'ils renouvellent leurs volumes de limitation de production ou s'ils les accentuent en raison de la conjoncture", expliquent les experts de MSG.

Les investisseurs analyseront également la publication des indicateurs PMI manufacturiers chinois, européens et américains (janvier).

- VALEURS A SUIVRE -

Services de paiement: Worldline veut racheter son concurrent Ingenico pour créer le numéro 4 mondial du secteur, avec une offre publique d'échange amicale valorisant sa cible à 7,8 milliards d'euros.

Le secteur automobile, après une chute du marché français en janvier et un nouveau recul des ventes de véhicules neufs au Japon en janvier. Par ailleurs, le constructeur automobile Renault et la Fédération française de rugby (FFR) vont entrer en négociations afin que la marque française devienne sponsor du rugby français.

Bouygues: un nouveau point était attendu après une cyberattaque détectée jeudi sur le réseau informatique de Bouygues Construction, qui a été mis à l'arrêt.

Engie: la directrice générale Isabelle Kocher, sur la sellette pour rester à la tête du géant de l'énergie, se dit "très motivée" pour conserver son poste et défend son action de transformation du groupe, dans un entretien au Journal du dimanche.

April: le courtier et assureur spécialisé a rendu public un projet de réorganisation de sa filiale April Mon Assurance (AMA) en France métropolitaine, qui se traduirait par au moins 180 suppressions d'emplois.

