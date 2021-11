La Bourse de Paris prête à repartir de l'avant

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi, après avoir interrompu la veille une série de six séances de hausse, portée par des records à Wall Street et les espoirs de nouveaux plans de relance.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 avançait de 0,42% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait perdu 0,21%.

Aux Etats-Unis, le Dow Jones a terminé en légère baisse jeudi, mais l'indice élargi S&P500 et l'indice technologique Nasdaq ont battu des records. Ces performances "donnent un coup de pouce à l'ouverture européenne", estime Michael Hewson, de CMC Markets.

Dans une séance dite des "trois sorcières", qui marque l'arrivée à échéance de plusieurs contrats et options sur les indices et qui génère par conséquent des volumes d'échanges plus étoffés, la cote parisienne pourrait se montrer plus volatile.

Le marché parisien continue d'évoluer à des niveaux historiques, porté par les résultats d'entreprises et les plans de relance monétaires et budgétaire.

Aux Etats-Unis, les élus américains discutaient plus intensément du gigantesque programme de réformes sociales et écologiques du président Joe Biden. Ils ont toutefois reporté à vendredi un premier vote, signe que l'adoption de ce projet qui doit transformer les Etats-Unis est encore long et semé d'embûches.

De son côté, le Japon s'apprête à adopter un plan de relance massif d'un montant record de 56.000 milliards de yens (430 milliards d'euros) pour donner un coup de fouet à la reprise économique de la troisième économie mondiale.

Les investisseurs profitent aussi de l'abondance de liquidité grâce aux mesures de relance des banques centrales.

Mais l'accélération de l'inflation dans le monde pourrait pousser les institutions monétaires à durcir leur politique, par exemple en anticipant la hausse de leurs taux directeurs.

Les investisseurs se demandent ainsi si la Réserve fédérale américaine ne va pas être forcée d'accélérer le calendrier de sa première hausse des taux d'intérêt, l'été 2022 étant désormais évoqué au lieu de 2023.

C'est pourquoi les interventions des responsables des banques centrales, comme Christine Lagarde pour la Banque centrale européenne en début de séance, seront scrutées avec attention.

Par ailleurs, le président américain Joe Biden doit annoncer dans les prochains jours son choix sur la personne qui prendra la tête de la Fed, qui devra ensuite être validé par le Sénat.

En outre, la reprise épidémique, notamment en Europe, assombrit également le tableau: l'Allemagne va introduire des restrictions pour les non-vaccinés, a annoncé la chancelière Angela Merkel jeudi soir.

Parmi les valeurs à suivre vendredi

AB Science: la biotech française a indiqué jeudi avoir obtenu le feu vert des autorités américaines à la reprise des essais de sa molécule phare contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

