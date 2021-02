La Bourse de Paris prête à poursuivre son rebond

La Bourse de Paris se préparait à ouvrir en hausse mardi, continuant d'effacer une partie de ses lourdes pertes de la semaine dernière après un vent de panique lié à une hausse soudaine de la volatilité des marchés.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 progressait de 0,64% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'une hausse de 1,16%.

A Wall Street lundi, le Dow Jones a terminé en hausse de 0,76%, le Nasdaq de 2,55% et l'indice S&P 500 a pris 1,61%, "sa plus forte hausse sur une séance depuis dix semaines, après avoir connu sa plus forte baisse en trois mois" sur l'ensemble de la semaine dernière, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste senior pour Swissquote.

"Les pires plongeons depuis des semaines, suivis des plus forts bonds depuis des semaines, ne sont pas un signe de stabilité", ajoute-t-elle, évoquant un "stress croissant" des investisseurs.

Ces derniers tentent de se remettre progressivement de la fièvre spéculative qui s'est emparée des marchés mondiaux la semaine dernière, sur fond de bataille rangée entre investisseurs professionnels et particuliers sur le titre américain Gamestop, montre des signes d'apaisement.

Parmi les nouvelles encourageantes pour les marchés, la Maison Blanche a campé sur ses positions lundi, signifiant son refus que son plan de sauvetage de l'économie de 1.900 milliards de dollars soit divisé par trois, comme le demandent des républicains modérés.

Ce plan est attendu depuis des mois par les investisseurs car il est susceptible de donner un coup de fouet à l'activité outre-Atlantique.

PARMI LES VALEURS A SUIVRE

Le groupe informatique français Atos a annoncé mardi renoncer à l'acquisition de la société de services américaine DXC Technology, qu'elle avait "approché" en janvier en vue d'une "transaction amicale potentielle" pour un montant non communiqué.

Le groupe Bonduelle, qui a vu ses ventes se tasser légèrement au premier semestre, s'attend à un exercice 2020-2021 moins rentable qu'espéré du fait de la crise sanitaire et de possibles ruptures de stocks.

Le groupe d'assurance CNP Assurances a annoncé lundi un renforcement de sa politique en matière de développement durable d'ici 2025, avec en ligne de mire son objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.

alb/kd/spi