La Bourse de Paris prête à ouvrir en petite hausse

La Bourse de Paris s'achemine vers une ouverture en petite hausse jeudi, entièrement focalisée sur l'indice des prix à la consommation de décembre aux Etats-Unis qui devrait confirmer un tassement de l'inflation et faire espérer un relâchement dans la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 gagnait 0,21% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance.

La cote parisienne a fini en hausse de 0,80% mercredi, sa sixième progression sur les huit séances de 2023.

"Les indices européens devraient ouvrir une nouvelle fois en hausse ce matin avant la publication des chiffres de l'inflation américaine de décembre" prévue à 13H30 GMT, indique John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

L'inflation CPI, mesure qui fait référence, devrait tomber à 6,5% par rapport à décembre 2021, contre une hausse de 7,1% entre novembre 2021 et novembre 2022, selon le consensus de MarketWatch.

Le marché estime que les signaux envoyés par de récentes données laissent anticiper une temporisation de la Fed dans sa volonté de remonter ses taux d'intérêt directeurs en dépit des efforts de celle-ci à marteler qu'il n'est pas encore l'heure de baisser la garde.

"Si les prix de base (qui excluent les aliments et énergie, NDLR) devaient ressortir plus élevés que prévu, nous pourrions voir une nette correction des actions et un intense rebond du dollar" ainsi qu'une réorientation de l'attention des investisseurs vers une hausse de 50 points de base des taux de la banque centrale américaine lors de sa réunion de février, estime Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Depuis l'indice ISM qui a fait état d'une contraction de l'activité dans les services en décembre aux Etats-Unis, et le ralentissement de la hausse des salaires horaire, deux statistiques publiées en fin de semaine dernière, "les investisseurs semblent avoir décidé que la Fed allait relever ses taux de seulement 25 points de base le 1er février", rappelle-t-il.

En Chine, l'inflation sur l'ensemble de 2022 a progressé en moyenne de 2%, à rebours des principales économies qui ont vu les prix s'envoler, selon des chiffres officiels publiés jeudi. L'indice des prix à la production a décéléré en décembre (-0,7%) pour le troisième mois consécutif, signe d'une faible demande et de marges réduites pour les entreprises.

Valeurs à suivre

TotalEnergies: le groupe a annoncé la mise en service près de Pau (Pyrénées-Atlantique) de la plus grande usine de biogaz de France, alimentée principalement pour l'instant avec des rebuts de la transformation du maïs.

Ubisoft: l'éditeur français de jeux vidéo, "déçu" par ses récentes performances malgré la sortie de jeux majeurs, révise ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023 avec des ventes en baisse "de plus de 10%" par rapport à l'année précédente.

Worldline: le groupe de services de paiement a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform, un prestataire de services de paiement en ligne néerlandais qui offre une solution de paiement dédiée à plus d'une centaine de places de marché et de plateformes.

pan/ys/pta